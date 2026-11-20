DMC Production Germany hat Insolvenz gegen Sport1 Medien und Holding angemeldet. Der Doppelpass läuft weiter. Hintergrund sind unbezahlte Rechnungen aus dem Plazamedia-Verkauf.

Die Produktionsfirma DMC Production Germany GmbH hat Insolvenzanträge gegen die Sport1 Medien GmbH und die Sport1 Holding GmbH eingereicht. Dies bestätigte DMC in einer offiziellen Stellungnahme. Betroffen sind damit wesentliche Konzerntöchter des Fernsehsenders Sport1. Die Insolvenzanträge betreffen jedoch nicht direkt die laufende Produktion der Sportshow " Doppelpass", wie das Unternehmen klarstellte.

Ursache sind Millionen-Rechnungen von Plazamedia

Der Kern der rechtlichen Auseinandersetzung liegt in unbezahlten Rechnungen in Millionenhöhe. Diese Forderungen entstanden im Zusammenhang mit dem Verkauf des früheren Sport1-Tochterunternehmens Plazamedia. Im Juli 2025 übernahm die internationale Produktionsfirma DMC das Unternehmen, das heute unter dem Namen DMC Productions Germany firmiert. Durch diesen Kauf verpflichtete sich die Sport1-Gruppe zu bestimmten Zahlungen, die nun nicht beglichen wurden.

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DMC bestätigt gute operative Zusammenarbeit

Trotz der harten rechtlichen Schritte betonte DMC Production Germany, dass die operative Zusammenarbeit mit der Sport1 GmbH unverändert gut ist. Laut einer Aussage des Unternehmens haben die Insolvenzanträge keine Auswirkungen auf die Produktion des "Doppelpass" durch DMC. Auch andere Bereiche der gemeinsamen Arbeit mit dem Sender sollen nicht beeinträchtigt sein. Die Produktion läuft also weiterhin wie geplant.

Rechtliche Struktur trennt Sender von Holding

Der Fernsehsender selbst bleibt vorerst verschont, da er von der rechtlich eigenständigen Sport1 GmbH betrieben wird. An dieser Gesellschaft sind die Sport1 Holding und das türkische Medienunternehmen Acunmedya jeweils zu je fünfzig Prozent beteiligt. Die Insolvenzanträge treffen hingegen die Eigentümerstruktur in einer ohnehin angespannten Lage. Der Mutterkonzern verzeichnet weiterhin finanzielle Verluste.

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Gerüchte um ausstehende Honorare an Mitarbeiter

In der Branche kursieren bereits lange Meldungen, dass Sport1 mit erheblichen Geldproblemen zu kämpfen hat. Es gibt Berichte darüber, dass freie Mitarbeiter, darunter Moderatoren und Experten, bereits seit mehreren Monaten auf ihre Honorare warten müssen. Diese Verzögerungen verschärfen die Kritik an der Finanzpolitik des Unternehmens.

Sport1 dementiert Gerüchte bezüglich Verbindlichkeiten

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei Sport1, äußerte sich gegenüber der SPORT BILD zu den Vorwürfen. Er betonte, dass man seinen Verpflichtungen nachkomme. Gerhardt wies jedoch darauf hin, dass man sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten äußert. Dies lässt die Unsicherheit über die genaue finanzielle Lage des Anbieters weiterhin bestehen. Die Situation bleibt somit hochdynamisch.