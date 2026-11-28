Der Saunaclub „Babylon“ steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Was das für seine Kiez-Geschäfte bedeutet.

Ärger für den Chef der Kultkneipe „Zur Ritze“. Für sein zweites Standbein, den FKK- und Saunaclub „Babylon“, hat die Kiezgröße einen Insolvenzantrag gestellt. Er zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten auf dem Hamburger Kiez: Carsten Marek , gelernter Klempner, Kickbox-Weltmeister und in den 2000er-Jahren Chef der „Hamburger Jungs“, die das Rotlichtmilieu auf St. Pauli mit großer Härte dominierten.

Mittlerweile tritt Marek als Gastronom, Unternehmer und Kiez-Original auf. Seit 2015 ist er Betreiber der legendären Reeperbahn-Kneipe „Zur Ritze“ samt des berühmten Boxkellers. In der gleichen Zeit wurde er auchDieses Geschäft ist jetzt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten geraten. Beim Amtsgericht Eutin hat die „ABC Nightclub GmbH“ aus Timmendorfer Strand, Betreibergesellschaft des „Babylon“, vertreten durch Geschäftsführer Carsten Marek, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen beantragt .

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Per Beschluss hat das Gericht zur „Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen“ die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Das ist eine Schutzmaßnahme vor der möglichen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. So soll verhindert werden, dass Vermögenswerte ohne Kontrolle verschoben werden. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Lübecker Rechtsanwalt Reinhold Schmid-Sperber bestellt, Partner der Hamburger Kanzlei Reimer, spezialisiert auf Sanierung und Restrukturierung.