Insolvenzantrag nach Festival-Absage: Zukunft der Waldfrieden-Festivals ungewiss

Die Waldfrieden Events GmbH hat nach der Absage des Hai in den Mai-Festivals Insolvenz angemeldet. Auch das Wonderland-Festival fällt aus. Der Waldfrieden KulturVerein könnte die Festivals 2024 in kleinerem Rahmen wiederbeleben.

Nach der Absage des Festivals Hai in den Mai hat der Veranstalter Waldfrieden Events GmbH aus Stemwede einen Insolvenz antrag gestellt. Diese Entscheidung führt auch zur Absage des zweiten großen Festivals Waldfrieden Wonderland , das eigentlich im Spätsommer stattfinden sollte.

Die Festivalmacher hatten gehofft, die finanziellen Verluste aus der ersten Absage durch Einnahmen des Wonderland-Festivals ausgleichen zu können, doch die erforderliche artenschutzrechtliche Prüfung durch die Kreisverwaltung Minden-Lübbecke war zeitlich nicht zu bewältigen. Somit bleibt den Veranstaltern keine andere Wahl, als den Insolvenzantrag zu stellen. Die Crew betont jedoch, dass dies nicht das Ende des Ortes Waldfrieden sei und dass die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Festivals bestehe. Möglicherweise könne der Waldfrieden KulturVerein die Organisation in kleinerem Rahmen übernehmen.

Die Absage des Hai in den Mai-Festivals Ende April nach wochenlangem Hin und Her war ein schwerer Schlag für die Veranstalter. Der Kreis Minden-Lübbecke hatte die naturschutzrechtliche Genehmigung verweigert, da das Festivalgelände in einem Naturschutzgebiet am Stemweder Berg liegt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte einen Eilantrag ab. Ohne diese Einnahmen konnten die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten für die Saison nicht finanziert werden.

Die Waldfrieden Events GmbH hatte bereits erhebliche Kosten für die Planung und Vorbereitung des abgesagten Festivals aufgewendet, darunter Ausgaben für Bühnenbau, Künstlerbuchungen und Sicherheitsmaßnahmen. Diese Kosten konnten nicht gedeckt werden, was letztlich zur Insolvenz führte. Trotz der aktuellen Krise geben die Festivalmacher nicht auf. Sie hoffen, dass der Waldfrieden KulturVerein die Festivals im nächsten Jahr wiederbeleben kann, wenn auch in kleinerem Rahmen.

Der Verein hat bereits Erfahrung in der Organisation kultureller Veranstaltungen und könnte die Tradition fortsetzen. Die Crew bedankt sich bei allen Unterstützern, die den Waldfrieden über Jahre getragen haben. Die Zukunft bleibt ungewiss, aber die Vorfreude auf eine mögliche Neuauflage in 2024 ist groß. Die Veranstalter appellieren an die Solidarität der Festivalgemeinde und hoffen, dass der Geist von Waldfrieden weiterlebt.

Bis dahin werden Gespräche mit den Behörden und dem Kreis geführt, um die rechtlichen Hürden zu überwinden und eine dauerhafte Lösung zu finden. Die Situation zeigt die Schwierigkeiten von Kulturveranstaltungen in sensiblen Naturräumen. Einerseits besteht der Wunsch nach nachhaltigen Festivals, andererseits stoßen sie an Grenzen des Naturschutzes. Die Veranstalter sind bereit, Kompromisse einzugehen, wie etwa die Reduzierung der Besucherzahlen oder die Verlegung des Geländes.

Doch der zeitliche Druck und die fehlende Planungssicherheit erschweren die Organisation enorm. Die Hoffnung bleibt, dass in Zusammenarbeit mit den Behörden ein gangbarer Weg gefunden wird. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, ob der Waldfrieden wieder zum Leben erweckt werden kann. Die Festivalgemeinde zeigt sich solidarisch und unterstützt die Crew in dieser schwierigen Phase.

Vielleicht kehren die beiden Festivals 2024 zurück, wenn auch mit kleineren Ambitionen und besserer Vorbereitung auf die Auflagen des Naturschutzes. Die Geschichte von Waldfrieden ist noch nicht zu Ende geschrieben





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