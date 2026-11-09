Insolvenzantrag: Vier Ahoi Steffen Henssler Restaurants geschlossen

Die Elbterrassen GmbH stellt Insolvenzantrag für vier Standorte. Sanierung wird geprüft, Betriebe laufen weiter. Keine Kündigungen für Mitarbeiter vorerst.

Die Gastronomiebranche kämpft weiterhin mit den negativen Folgen der aktuellen Wirtschaftskrise. Diese Härten treffen nun auch die bekannte Restaurantkette " Ahoi Steffen Henssler", die bereits mehrere Filialen schließen musste. Nun hat der Betreiber Elbterrassen GmbH & Co. KG Insolvenz anträge für vier weitere Standorte gestellt. Betroffen sind die Häuser in Kiel, Marina-Wendtorf an der Ostsee, Bonn sowie Otterndorf im Kreis Cuxhaven. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Otterndorf.

Hintergründe der Zahlungsunfähigkeit

Der Rechtsanwalt Nils Krause von der Sozietät Ecovis bestätigt die Faktenlage gegenüber BILD. Er erklärt, dass die Elbterrassen GmbH & Co. KG wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag gestellt hat. Die Gründe für die finanzielle Schieflage liegen in Verpflichtungen gegenüber Personal und Energieversorgern. Parallel dazu sparen viele Verbraucher aktuell bei Restaurantbesuchen, was den Umsatzdruck weiter erhöht.

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Sicherung der Betriebsabläufe

Trotz des insolvenzrechtlichen Verfahrens gibt es zunächst Entwarnung für Kunden und Angestellte. Der vorläufige Sachwalter Marc-André Borchert von der Kanzlei SBL versichert gegenüber BILD, dass die Betriebe uneingeschränkt fortgeführt werden. Bisher gab es keine Kündigungen von Mitarbeitern. Das Unternehmen zielt darauf ab, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, während rechtliche und finanzielle Strukturen geklärt werden.

Sanierungsoptionen und Franchise-Gespräche

Bei der Franchisegeberin handelt es sich um die Ahoi Franchise GmbH. Diese Gesellschaft gehört seit Anfang 2025 zum Besitz des Bremer Unternehmers Theo Bührmann. Rechtsanwalt Nils Krause erläutert, dass aktuell Sanierungsoptionen geprüft werden. Es finden Gespräche mit der Franchisegeberin statt, wobei jeder Standort hinsichtlich seiner Fortführungsfähigkeit individuell betrachtet wird.

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Ausblick und betroffene Standorte

Auch Sachwalter Marc-André Borchert zeigt sich optimistisch. Er hält die Möglichkeit für eine erfolgreiche Sanierung für sehr positiv. Die Kette verzeichnete jedoch bereits Verluste. Anfang 2025 gab es noch zwölf Restaurants. Seitdem schlossen die Standorte in Köln und Hildesheim. Mitte Oktober 2026 folgte Grömitz.

Verbleibender Standort-Pool

Derzeit verbleiben noch neun Ahoi-Restaurants im Netz. Nicht von der Insolvenzanmeldung betroffen sind die fünf Lokale in Hamburg, Scharbeutz, St. Peter-Ording, Travemünde und Wismar. Steffen Henssler und sein Bruder Peter Henssler bauten die Kette ursprünglich im Jahr 2017 auf. Ende 2024 verkauften sie ihre Anteile an der Ahoi Franchise GmbH.