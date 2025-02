Insolvenzen in Deutschland - Neue Zahlen und Entwicklungen

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Aktuelle Entwicklungen und die Gründe für diesen Anstieg werden beleuchtet. Zudem werden diverse Insolvenzfälle von Unternehmen wie der Commerzbank, Accuride Wheels Solingen GmbH und der RBB, sowie neue Hoffnung für die insolventen Werften Nobiskrug und Flensburger Schiffbau-Gesellschaft dargestellt.

Die Zahl der Unternehmen sinsolvenzen in Deutschland hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 23,3 Prozent auf 16.481 Fälle erhöht. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung von Dun & Bradstreet. Die Hauptursachen für diese Zunahme sind verringerte Erträge, gestiegene Betriebskosten sowie allgemeine verschlechternde wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Besonders die hohen Energiekosten, schwache Exportnachfrage und steigende Zinsen belasten viele Unternehmen .

Zusätzlich hemmen politische Unsicherheiten Investitionen. In nahezu allen Bundesländern Deutschlands stiegen die Insolvenzzahlen 2024 an. Die höchsten Zuwächse gab es in Hamburg (+37 Prozent) und Niedersachsen (+32 Prozent). Baden-Württemberg (+30 Prozent), Nordrhein-Westfalen (+26 Prozent) und Schleswig-Holstein (+28 Prozent) verzeichneten ebenfalls deutliche Steigerungen. Bremen war das einzige Bundesland, in dem die Insolvenzen um 15 Prozent zurückgingen. In Saarland war der Zuwachs mit nur 2 Prozent am geringsten.Im Prozess um die Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets hat der angeklagte frühere Geschäftsführer einen Teil der Vorwürfe eingeräumt. Dem vorausgegangen war eine Einigung der Prozessbeteiligten auf eine Einschränkung der Anklagepunkte. Bei einem vollumfänglichen Geständnis zu den noch verfolgten Vorwürfen wurde dem Angeklagten eine Gefängnisstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.Die insolventen Werften Nobiskrug und Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) von Investor Lars Windhorst bekommen neue Hoffnung. Im Insolvenzverfahren fanden sich Käufer für beide Betriebe. Der Bremer Nobeljacht-bauer Lürssen übernimmt Nobiskrug, die auf Schiffbau und schweren Stahlbau spezialisierte Heinrich-Röner-Gruppe aus Bremerhaven die FSG. Bei der FSG tritt demnach die australische Reederei SeaRoad als Kooperationspartner auf, bis ihre dort in Bau befindliche Fähre fertiggestellt ist. Die Beschäftigten sollen dort laut Morgen die Arbeit kurzfristig wieder aufnehmen. Beide Werften Nobiskrug gehörten zur Tennor-Gruppe von Investor Lars Windhorst. Am 12. Dezember 2024 war bekanntgeworden, dass die Amtsgerichte Flensburg und Neumünster für vier Gesellschaften der Werftengruppe Insolvenzeröffnungsverfahren eingeleitet haben. Nobiskrug und die FSG hatten bereits längere Zeit Probleme. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) baut in diesem Jahr voraussichtlich rund 250 Stellen ab. Es gehe um 254 Vollzeitstellen von Festangestellten sowie freischaffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender mitteilte. Wie viele Beschäftigte in Voll- und Teilzeit genau betroffen sein werden, blieb unklar. Intendantin Ulrike Demmer betonte in der Rundfunkratssitzung, der RBB habe über seine Verhältnisse gelebt. Nur mit einer soliden Planung werde der Sender „überleben“ können. Gewerkschafter kritisierten die Pläne zum Stellenabbau. Der Personalrat sprach von einem Schock.Die Commerzbank plant offenbar, mehrere Tausend Stellen zu streichen. Laut „Reuters“ könnten zwischen 3000 und 4000 Arbeitsplätze wegfallen. Dem Bericht zufolge, will sie sich mit dem Schritt gegen eine Übernahme durch Unicredit wehren. Der traditionsreiche Lkw-Radhersteller Accuride Wheels Solingen GmbH hat am Insolvenz beim Amtsgericht Wuppertal angemeldet. Rund 400 Mitarbeiter bangen nun um ihre Zukunft. Die Insolvenz ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung des amerikanischen Mutterkonzerns Accuride Wheels Corporation, der sich derzeit in einem Sanierungsverfahren nach US-Insolvenzrecht befindet. Trotz der schwierigen Marktbedingungen und steigender Energiekosten bleibt das Unternehmen bestrebt, eine stabile Zukunft zu sichern.





