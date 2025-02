Insolvenzen steigen weiter: Die Gründe sind vielfältig

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland steigt weiter an. Bevorzugter Grund für die Entwicklung ist die aktuelle Wirtschaftslage mit steigenden Kosten und sinkender Konsum. Weitere Faktoren sind fehlende Fachkräfte, hoher bürokratischer Aufwand und abgelaufene Corona-Hilfsmaßnahmen.

Das steigende Insolvenzgeschehen hält sich auch im laufenden Jahr. Hinter diesem Trend stecken vielfältige Gründe. Die Konjunktur in Deutschland hat im vergangenen Jahr viele Unternehmen unter Druck gesetzt, vor allem die Konsumzurückhaltung bei Verbrauchern und steigende Kosten haben ihren Teil dazu beigetragen. Aber auch fehlende Fachkräfte, ein hoher bürokratischer Aufwand sowie Belastungen durch Steuern stehen auf der langen Liste der Probleme.

Zusätzlich sind verschiedene Ausnahmeregelungen ausgelaufen, die der Staat während der Corona-Pandemie eingeführt hatte, um Unternehmen zu unterstützen. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg die Zahl der angemeldeten Insolvenzen im Januar um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Insolvenzverfahren wird durch die Amtsgerichte oft erst drei Monate nach dem Antrag bekanntgegeben, da die Insolvenzen erst überprüft werden müssen. So lagen die für den Zeitraum November veröffentlichten Zahlen rund 18 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Die Forderungen der Gläubiger stiegen dabei von 1,5 Milliarden Euro auf ca. 2,8 Milliarden Euro.





