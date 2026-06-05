Instagram-Beiträge könnten nach Köln-Urteil transparenter

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Köln könnte sich die Transparenz von Instagram-Beiträgen verbessern. Die Richter betonten, dass Werbung nicht erst nach dem Öffnen eines Beitrags erkennbar sein darf. Bereits das Vorschaubild muss eine entsprechende Kennzeichnung enthalten.

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Köln könnte sich die Transparenz von Instagram -Beiträgen verbessern. Die Richter betonten, dass Werbung nicht erst nach dem Öffnen eines Beitrags erkennbar sein darf.

Bereits das Vorschaubild muss eine entsprechende Kennzeichnung enthalten. Werbung und redaktionelle Inhalte müssen klar getrennt sein. Für Ersteller bezahlter Inhalte bedeutet das, der Werbecharakter sollte sofort sichtbar sein, etwa durch einen klaren Hinweis direkt im Bild oder in der Profilansicht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Instagram Transparenz Werbung Rechtsauffassung Urteil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pflegereform-Entwurf: Höhere Beiträge, weniger LeistungenDie Regierung will die Pflegeversicherung umbauen: Höhere Beiträge, strengere Pflegegrade und Kürzungen sollen Milliarden sparen, wie ein Entwurf zeigt.

Read more »

Neuer Pflege-Hammer: Beiträge steigen, Zuschüsse für Heimbewohner werden gekürztDie Pflegeversicherung steckt in einer tiefen Finanzkrise. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant nun ein Paket zur Stabilisierung, das höhere Beiträge und gekürzte Zuschüsse für Heimbewohner vorsieht. Einloch von 7,6 Milliarden Euro wird erwartet.

Read more »

Gesetzentwurf zur Pflege liegt vor: Warken plant höhere Beiträge für Gutverdiener und weniger LeistungenUm eine Finanzlücke bei der Pflege zu schließen, will Gesundheitsministerin Warken Gutverdiener und Pflegebedürftige stärker belasten. Kassen und Sozialverbände kritisieren das als sozial unausgewogen.

Read more »

Pflegereform: Höhere Beiträge für Gutverdiener geplantBerlin - Gutverdienende Beschäftigte müssen sich im Zuge der geplanten Pflegereform auf deutlich höhere Beiträge zur Pflegeversicherung einstellen. Das berichtet das 'Handelsblatt' (Freitagausgabe) unter

Read more »