Der Kölner Profi Sebastian Sebulonsen und Eintracht-Spielerin Sofie Lundgaard zeigen sich auf Instagram vertraut und bestätigen ihr Liebesglück.

Ist es Liebe? Ein Profi des 1. FC Köln und eine Spielerin von Eintracht Frankfurt haben offenbar herbstliche Glücksgefühle.postete jetzt auf seinem Instagram-Kanal einen bunten Strauß an Fotos.

Dazu schreibt er: „Ein guter Mix.

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“ Zu sehen ist Sebulonsen auf einem Motorroller, beim 1:1 beim FC Bayern München in Aktion oder in einem Hausflur. Mitten drin in der Bilderstrecke ist Sofie Lundgaard zu sehen. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt postete schon zuvor verschiedene Bilder aus ihrem Leben im Oktober und November. Unter anderem sieht man Sebulonsen in einer Küche bei der Zubereitung von Mehlspeisen.

Auf einem Selfie von Sofie kann man Sebulonsen erahnen, er ist nicht komplett mit auf dem Foto. Die dänische Fußballerin hatte wiederum den Beitrag des norwegischen Profis mit zwei Herzen kommentiert. Es ist Liebe! Sofort kommen in den sozialen Netzwerken Herzenswünsche auf: Lundgaard könne ja bald zu den FC-Frauen wechseln.

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Die 24-jährige Mittelfeldspielerin kam vom Liverpool FC und wurde mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2029 ausgestattet. Dass Sebulonsen und Lundgaard also bald gemeinsam beim FC spielen, ist eher ausgeschlossen. Aber wer weiß?

Die Karriere von Sofie startete früh: Mit 16 Jahren gab Lundgaard im Jahr 2018 ihr Profidebüt bei Aalborg BK. Kurz darauf ging sie zu Fortuna Hjoring, wurde Pokalsiegerin und Meisterin.