Instagram-Sicherheitslücke: sensible Kontaktdaten offengelegt, bekanntschaften möglich

Ein Fehler in der Passwortwiederherstellung von Instagram hat sensiblen Kontaktdaten anderer Nutzer offen gelegt. Nutzer konnten vollständige E-Mail-Adressen und Telefonnummern anderer Accounts einsehen. Besonders betroffen waren bekannte Persönlichkeiten. Durch die Schwachstelle waren Informationen sichtbar, die eigentlich zum Schutz der Privatsphäre verborgen bleiben sollten. Bei einer Passwortanfrage wurden nur Teile der hinterlegten Kontaktdaten angezeigt, was jedoch nicht mehr funktionierte. Stattdessen wurden die vollständigen Daten angezeigt. Wer einen Benutzernamen in die Wiederherstellungsfunktion eingab, bekam die kompletten Kontaktinformationen des jeweiligen Kontos als mögliche Wiederherstellungswege präsentiert. Der Vorfall ereignete sich am 6. Juni 2026. Kurz darauf kursierten in sozialen Netzwerken zahlreiche Screenshots, die die Sicherheitslücke dokumentierten. Mehrere Beiträge zeigten die Login-Seite von Mark Zuckerberg samt sichtbar gemachter E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Der Sicherheitskanal "International Cyber Digest" berichtete zudem, dass durch die Schwachstelle auch ein bislang verborgenes TikTok-Konto von Fußballstar Kylian Mbappé bekannt geworden sei. Dieses Konto war zuvor nicht öffentlich mit ihm in Verbindung gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Logikfehler in der Programmierung die Ursache gewesen sein. Hinweise auf einen Hackerangriff auf die Server von Meta gibt es demnach nicht. Das Unternehmen erklärte, die Schwachstelle innerhalb weniger Stunden beseitigt zu haben.betonte außerdem, dass es keinen systemweiten Datenabfluss gegeben habe. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Daten privater Nutzer einsehbar waren.

Bei Instagram hat ein Fehler in der Passwortwiederherstellung sensible Kontaktdaten offengelegt. Zeitweise konnten Nutzer vollständige E-Mail-Adressen und Telefonnummern anderer Accounts einsehen. Besonders brisant: Auch bekannte Persönlichkeiten waren von der Panne betroffen.

Die Schwachstelle machte Informationen sichtbar, die eigentlich zum Schutz der Privatsphäre verborgen bleiben sollten.bei einer Passwortanfrage nur Teile der hinterlegten Kontaktdaten an. Genau dieser Schutz funktionierte jedoch nicht mehr. Statt der üblichen Verschleierung wurden die vollständigen Daten angezeigt. Wer einen Benutzernamen in die Wiederherstellungsfunktion eingab, bekam die kompletten Kontaktinformationen des jeweiligen Kontos als mögliche Wiederherstellungswege präsentiert.

Der Vorfall ereignete sich am 6. Juni 2026. Kurz darauf kursierten in sozialen Netzwerken zahlreiche Screenshots, die die Sicherheitslücke dokumentierten. Mehrere Beiträge zeigten die Login-Seite von Mark Zuckerberg samt sichtbar gemachter E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Der Sicherheitskanal "International Cyber Digest" berichtete zudem, dass durch die Schwachstelle auch ein bislang verborgenes TikTok-Konto von Fußballstar Kylian Mbappé bekannt geworden sei. Dieses Konto war zuvor nicht öffentlich mit ihm in Verbindung gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Logikfehler in der Programmierung die Ursache gewesen sein. Hinweise auf einen Hackerangriff auf die Server von Meta gibt es demnach nicht.

Das Unternehmen erklärte, die Schwachstelle innerhalb weniger Stunden beseitigt zu haben.betonte außerdem, dass es keinen systemweiten Datenabfluss gegeben habe. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch Daten privater Nutzer einsehbar waren





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