Instaschau: Infantinos Geste, türkische Enttäuschung und die große Dönerfrage

Eine bunte Mischung an kurzen, ironischen Kommentaren zu aktuellen Ereignissen: von einer rätselhaften Geste Gianni Infantinos über die enttäuschende Leistung der türkischen Nationalmannschaft bis hin zur wichtigen kulinarischen Frage und einer Aura-Diskussion mit Philipp Lahm. Auch ein Ausblick auf mögliche WM-Feierlichkeiten mit Tyler Adams fehlt nicht.

Herr Infantino, herzlichen Dank für diese Einblicke. Die Größe ihres Gemächts hätten Sie uns aber nicht verraten müssen. Oder was soll diese Geste bedeuten? Schneller Blick zur türkischen Nationalmannschaft.

Enttäuschende 0:2-Auftaktniederlage gegen Australien. Das haben die türkischen Fans doch sicher gelassen zur Kenntnis genommen. Kommen wir zur kniffligsten aller Fragen: Döner mit oder ohne Zwiebeln? Äh, wir meinen: Wo würdet ihr eher mitfliegen?

Bei den groovy Jungs aus der Karibik? Dieser Tage reden ja alle Kids über Aura. Aura hier, Aura da. Aura hat sicherlich auch dieses Bild.

Allein deshalb, weil die vier Herren die eigentlich nicht misszuverstehende Regel auf dem Schild hinter ihnen missverstehen. Aber haben sie auch so viel Aura wie Philipp Lahm? Denn immerhin ist die Software immer rechtzeitig aktuell, die Buchführung damit jederzeit auf der sicheren Seite, bis zur revisionssicheren Archivierung. Puh, die Portugiesen sind ja ganz gut, aber mit dem alten Mann vorne drin wird das nichts.

Der alte Mann: Denkt auch US-Boy Tyler Adams. Der uns hier anhand der Freude über die NBA-Championship schon mal zeigt, wie er einen möglichen WM-Titel feiern würde





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