Semaglutid als Add-on-Therapie kann bei adipösen Menschen mit Typ-1-Diabetes die Stoffwechsel- und Gewichtskontrolle verbessern. Um das Risiko für Hypoglykämien zu minimieren, müsste die Insulinbehandlung frühzeitig deutlich reduziert werden.

Semaglutid als Add-on- Therapie kann bei adipösen Menschen mit Typ-1-Diabetes die Stoffwechsel- und Gewichtskontrolle verbessern. Um das Risiko für Hypoglykämien zu minimieren, müsste die Insulinbehandlung frühzeitig deutlich reduziert werden.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Die neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation zur Adipositas bei Kindern und Jugendlichen nehmen Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltensinterventionen in den Fokus.

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Ein Überblick zu den wichtigsten Empfehlungen. Sollen Krankenkassen die Kosten für medikamentöse Behandlungen bei Adipositas tragen? Die Debatte darüber läuft. Eine Umfrage zeigt nun: Das Gros der Bundesbürger wünscht sich die Kostenerstattung – unter bestimmten Voraussetzungen.