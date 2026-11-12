Intakte Ökosysteme: Korallenatolle Bikar und Bokak als globale Referenz

Wissenschaftler stufen die abgelegenen Atolle Bikar und Bokak als intakteste Ökosysteme ein. Die Daten dienen künftig als Referenzwert für den Meeresschutz.

Die abgelegenen Korallenatolle Bikar und Bokak auf den Marshallinseln gelten laut aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen als einige der intaktesten Ökosysteme der gesamten Region und möglicherweise sogar der gesamten Welt. Forscher haben diese isolierten Inselgruppen im Jahr 2023 umfassend analysiert, um den Zustand ihrer einzigartigen Lebensräume zu dokumentieren. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Studie wurden nun erstmals im renommierten Fachjournal Frontiers in Marine Science veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markiert einen wichtigen Meilenstein im Verständnis der marinen Biodiversität in entlegenen pazifischen Regionen.

Geografische Isolation schützt das Ökosystem

Bikar und Bokak liegen extrem abgelegen von anderen bewohnten Gebieten. Bikar befindet sich in einem Abstand von rund 116 Kilometern vom nächstgelegenen bewohnten Atoll. Bokak ist noch weiter entfernt und liegt etwa 385 Kilometer von nächster menschlicher Besiedlung entfernt. Diese große Distanz hat dazu geführt, dass diese Atolle kaum direkten menschlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Wissenschaftler bezeichneten die Atolle daher als ideale Orte, um eine natürliche Welt ohne menschliche Spuren zu studieren. Die geografische Isolierung dient hier als natürlicher Schutzschild für die dortige Flora und Fauna.

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Detaillierte Tier- und Pflanzenbestände dokumentiert

Das Forschungsteam untersuchte das Leben an Land, im Wasser und in der Luft detailliert. Sie dokumentierten 15 Seevogelkolonien mit bestätigter oder wahrscheinlicher Brutaktivität. Außerdem fanden sie mindestens 266 Gruppen von Rifffischen sowie 138 Gruppen von Fischen in größeren Tiefen. Zudem registrierten die Forscher 79 Gruppen von Tiefseefischen. Die Beobachtungen umfassten diverse Arten, darunter Haie, Makrelenartige und Wahoos. Besonders bemerkenswert ist, dass 14 der insgesamt beobachteten Gruppen zuvor nicht auf den Marshallinseln nachgewiesen wurden. Zwei dieser Entdeckungen könnten sogar neu für die Region sein. Fast die gesamte beobachtete Nistaktivität der Tiere spielte sich auf diesen Inseln ab.

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Wissenschaftliche Bedeutung und zukünftige Referenzdaten

Die dokumentierten Zustände der Atolle Bikar und Bokak sollen künftig als Vergleichswert für andere Ökosysteme dienen. Meeresökologe Alan Friedlander von der Universität Hawaii betonte, dass diese Atolle Schätze für die Marshallinseln und für den gesamten Planeten sind. Er warnte jedoch vor den Gefahren durch steigende Meerestemperaturen und Korallenbleiche. Der Anstieg des Meeresspiegels könnte die sensiblen Ökosysteme nachhaltig verändern. Die aktuellen Daten bieten daher eine kritische Basislinie für künftige Umweltstudien. Diese Referenzdaten sind unerlässlich, um zukünftige ökologische Veränderungen messen und verstehen zu können. Die Veröffentlichung in Frontiers in Marine Science unterstreicht die globale Relevanz dieser einzigartigen Naturlandschaften.