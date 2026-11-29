Die Parasportlerin Nomine Nomine beweist mit ihrem Monoski auf vereister Piste, dass Skifahren für Menschen mit Behinderung möglich ist, unterstützt vom Ski-Club Bad Grund.

Nomine Nomine rutscht lässig auf nur einem Ski die vereiste Piste hinab, während ihre neunzehnpeer auf siebzehn Skis neben ihr hergleiten. Das neunjährige Mädchen ist querschnittsgelähmt und nutzt seit ihrem dritten Lebensjahr ein spezialisiertes Fahrgerät, den sogenannten Monoski. Sie sitzt mit beiden Beinen in einer Schale auf dem einzigen Ski und stabilisiert sich mit zwei Stöcken, um die Balance zu halten und die Kontrolle über die harten, gefrorenen Schneebedingungen auf dem Gletscher zu bewahren.

Technologie ermöglicht Teilhabe im Wintersport

Die Technik des Monoski, in der Parasport-Szene auch als Bob bezeichnet, ist der Schlüssel für Nomines Erfolg im alpinen Sport. Um die Kosten für solche Spezialausrüstungen zu tragen, übernimmt der integrative Skiverein, dem Nomine angehört, die Finanzierung für drei dieser Geräte. Dadurch kann das Angebot für Kinder mit gesundheitlichen Einschränkungen gezielt erweitert und der Einstieg in den Wintersport erleichtert werden. Nomine ist mittlerweile eine erfolgreiche Parasportlerin und nutzt ihren eigenen Bob, um am Sportgeschehen teilzuhaben.

Also read „Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen“: Ski-Star entrann dem Tod – jetzt feiert er Wunder-Comeback

Die Familie Nomine setzt sich aktiv dafür ein, dass diese integrativen Angebote künftig ausgebaut werden. Nomines Mutter Andrea, eine Steuerfachangestellte, und ihr Vater Sebastian, der als sonderpädagogische Fachkraft arbeitet, waren zunächst selbst auf die Suche nach einer Lösung gegangen. Sie kauften bei eBay einen gebrauchten Monoski, bei dem der Vater seine Tochter zunächst schob, bevor sie die Technik eigenständig gemeistert hat. Durch die Querschnittslähmung friert Nomine schneller als andere Kinder, weshalb sie und ihre Eltern stets warm einpacken, um die Kälte auf der Piste auszugleichen.

Kontroverse um fairen Wettbewerb auf der Piste

Bei einem Spaßrennen, bei dem es ursprünglich nicht um Punkte oder titelmäßig um Wettbewerb ging, sorgte Nomines Art zu fahren für Unmut. Einige Teilnehmer regten sich auf und warfen der Familie vor, Nomine habe dadurch einen unfairen Vorteil. Diese Kritik traf auch einen Trainer des Ski-Clubs Bad Grund im Harz, der von der Situation überrascht und entsetzt war. Florian Schütte, der die Familie ansprach, lud diese stattdessen ein, ihm beizutreten, da in seinem Verein das gemeinsame Leben und Sporttreiben im Vordergrund steht.

Advertisement

Florian Schütte (39) betonte in einem Gespräch mit BILD, dass Integration im Verein gelebt wird und nicht nur Theorie bleibt. Seine Aussage zielte darauf ab, die Vorurteile gegenüber der technischen Ausstattung zu zerstreuen und den Fokus auf die sportliche Leistungsfähigkeit zu lenken. Die Reaktion des Trainers markierte einen Wendepunkt, da er die Familie unterstützte und in seinen Verein integrieren wollte, anstatt sie auszusondern oder zu kritisieren.

Verband lebt Integration aktiv vor

Der Ski-Club Bad Grund hat sich zur Aufgabe gemacht, Inklusion in den Wintersport zu integrieren. Von den einhunderteinundsiebzig Mitgliedern des Vereins haben fünfzehn eine Behinderung. Dieses Angebot hat bereits Früchte getragen, wie das Beispiel der neunzehnjährigen Helena Klintschar zeigt. Helena erreichte 2025 sogar den Gewinn einer Goldmedaille bei den Parasport-Weltmeisterschaften und repräsentiert damit die Spitze der im Verein geförderten Athleten.

Helena Klintschar beschreibt ihre Erfahrungen im Verein als unvergesslich und voller positiver Überraschungen. Mit Luftballons und Konfettikanonen wurde ihr Erfolg gefeiert, eine Art der Wertschätzung, die sie sonst nie erlebt hätte. Sie nutzt die Mitgliedschaft, um nicht nur Skifahren zu lernen, sondern auch Segeln und Bogenschießen. Zwei ihrer besten Freundinnen stammen aus dem Skiverein, was die soziale Dimension der Integration unterstreicht und zeigt, wie Sportverbindungen über die reine sportliche Betätigung hinausgehen.

Die Geschichte der Familie Nomine und ihrer Verbindung zum Ski-Club Bad Grund verdeutlicht die Herausforderungen und Chancen im Para-Alpinismus. Während anfängliche Unsicherheiten und externe Kritik bezüglich der Ausrüstung überwunden wurden, hat sich ein Umfeld etabliert, das technische Hilfsmittel als normale Teilhabe akzeptiert. Der Verein bietet einen Rahmen, in dem Kinder wie Nomine und Jugendliche wie Helena Klintschar nicht nur ihre sportlichen Grenzen erweitern, sondern auch soziale Bindungen eingehen können.

Advertisement

Die finanzielle Unterstützung durch den Verein für die Monoskis ist ein wichtiger Faktor, der den Zugang zum Sport erst ermöglicht. Ohne diese Übernahme der Kosten für die Geräte wäre vielen Familien der Einstieg in den Skisport mit behindertenspezifischer Ausrüstung verwehrt geblieben. Andrea Nomine erinnert sich daran, wie sie ihrer Tochter versprach, dass sie nach einem medizinischen Eingriff Skifahren lernen wird, und wie Nomi trotz der Lähmung darauf bestand, dieses Versprechen einzulösen. Diese Entschlossenheit, gepaart mit der Unterstützung durch Trainer wie Florian Schütte, hat zu einer nachhaltigen Integration geführt.

Die Entwicklung vom Kauf eines gebrauchten Geräts bei eBay hin zur professionellen Einbindung in einen großen Verein zeigt den Weg der Normalisierung. Nomine Nomine ist heute kein Außenseiter mehr, der durch technische Hilfsmittel auffällt, sondern eine gleichberechtigte Mitsportlerin, die bei Spaßrennen und Wettkämpfen antritt. Ihr Erfolg und der ihrer Vereinskollegen wie Helena Klintschar dienen als Vorbild für andere Familien und zeigen, dass Wintersport für Menschen mit Querschnittslähmung ein realisierbares und bereicherndes Ziel ist.