Geisterhafte Gerüchte über eine mögliche Abspaltung von Intel machen die Runde. TSMC und Broadcom stehen im Zentrum der Spekulationen. Welche Rolle spielen das Weiße Haus und politische Einflüsse?

Gehüpft und geweht wird seit zwei Tagen in der Tech-Branche intensiv über Gerüchte , die sich um Intel s potenziellen Abspaltung drehen. Die Spekulationen besagen, dass Intel s Fertigungsanlagen (Fabs) an TSMC verkauft werden könnten, während der Rest des Unternehmens an Broadcom geht. Zunächst wurde spekuliert, dass das Weiße Haus in diese Transaktion involviert sein könnte und die Übernahme von Intel s Fabs durch ausländische Firmen unterstützen würde.

Doch diese Informationen wurden schnell dementiert. Am Freitag kursierten neue Gerüchte über die potenzielle Übernahme von Teilen von Intels Fabriken durch TSMC. Die Details waren jedoch unklar: Soll TSMC einen kontrollierenden Anteil (controlling stake) erwerben oder doch die Mehrheitsanteile? Zunächst gab es Berichte über Trumps Regierung, die eine solche Übernahme unterstützen würde. Doch nur Stunden später wurde diese Aussage widerrufen.Dieser Unsicherheit hinsichtlich der Beteiligung und der Modalitäten der Transaktion sorgen für eine lebhafte Diskussion unter Analysten und Experten. Was bedeutet eine Übernahme von 51 Prozent? Wer würde dann die Kontrolle übernehmen? Für den Partner, in diesem Fall TSMC, wären geringere Anteile kaum von Vorteil, vor allem wenn dieser ebenfalls in der gleichen Branche tätig ist. Auch der mögliche Technologietransfer, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist mit Komplikationen verbunden. Könnte TSMC Teile seiner fortschrittlichen 18A-Fertigung in Intels Fabs integrieren? Dafür müsste TSMC sein gesamtes Know-how offenlegen und mitbringen. Dies ist nur unter der Bedingung möglich, dass TSMC auch selbst Vorteile aus der Übernahme ziehen kann. Die genaue Art dieser Vorteile ist jedoch unklar. Intels ältere Fabriken arbeiten mit extrem proprietärer Technologie und sind komplett inkompatibel mit TSMC. Nur die neuesten Fabs mit EUV-Lösungen könnten in Frage kommen, doch davon verfügt Intel kaum. Ältere Fabriken sollen laut Gerüchten zu anderen US-Chipherstellern wechseln. Diese würden jedoch vor dem gleichen Problem stehen. Direkt von den wenigen modernen Intel-Fabs hätte TSMC letztlich extrem wenig, zumal das Unternehmen selbst gerade drei Anlagen in Arizona errichtet. Ohne politische Einflüsse wie die geplanten Zölle auf Chips aus Taiwan wäre ein solcher Deal vermutlich nie zustande gekommen. Die Zukunft dieser möglichen Transaktion bleibt ungewiss.





