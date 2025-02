Intel Aktie: Comeback dank Trump?

Die Intel Aktie erlebt einen starken Aufschwung nach Aussagen von Präsident Trump und Vizepräsident Vance. Trump fordert die Chipindustrie auf, mehr Produktion in die USA zu verlagern und kündigte an, die USA wieder zum Zentrum des Chip-Geschäfts zu machen.

In den letzten vier Tagen schoss die Aktie dieser Chip-Firma mit einem schnelllebig zurück geholten Aufschwung an der Börse fast 25 Prozent nach oben. Am Donnerstag erreichte das Papier den höchsten Stand seit Dezember. Diese starke Erholung wurde unter anderem durch Aussagen von US-Vizepräsident JD Vance angetrieben. Laut dem Portal „CNN“ will Amerika laut Vance dafür sorgen, dass die leistungsstärksten KI-Systeme in den USA mit in Amerika entwickelten und hergestellten Chips gebaut werden.

Präsident Trump setzte sich am Ende der Woche mit einer Forderung nach einer verstärkten Produktion von Chips in den USA dahinter. „Taiwan hat uns das Chipgeschäft weggenommen', sagte Trump im Weißen Haus. „Wir wollen es zurück in die USA verlegen. Und wenn sie es nicht zurückbringen, werden wir nicht sehr glücklich sein', warnte er. Trump sprach zudem direkt über Intel: „Wir hatten Intel, wir hatten diese großartigen Unternehmen, denen es so gut ging - und das wurde uns genommen, und wir wollen dieses Geschäft zurück', sagte Trump.Intel versucht schon seit Jahren, bei den Produktionsprozessen mit dem taiwanesischen Marktführer mithalten zu können. Der Turnaround der Intel-Aktie nimmt aufgrund der Unterstützung durch die US-Regierung Fahrt auf. Ob dieser Trend jedoch mittelfristig und langfristig anhält, ist unklar. Trotz Zuspruch muss Intel nach schwachen Quartalen erst wieder seine Wettbewerbsfähigkeit beweisen. Für mutige Anleger könnte sich bei einem Dip aber natürlich ein Einstieg lohnen. Etwas diversifizierter in die Branche und Intel können Sie aber auch mit dem Infineon und ASML in die Branche investieren. Infineon und ASML überraschen: Müssen Anleger bei den Chip-Aktien jetzt schnell sein? Tech-Loser mit Comeback? Wird diese Aktie 2025 zur großen Überraschung an der Börse





CHIPAKTIEN INTEL TRUMP KI US-CHIP-INDUSTRIE

