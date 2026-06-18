Intel Arc G3: Erste Gaming-Handhelds mit Panther-Lake-Chip im Vergleich

Auf der Intel Extreme Masters in Köln hatte PCGH die Gelegenheit, erste Gaming-Handhelds mit Intels neuem Arc G3 SoC zu testen. Der speziell für Handhelds entwickelte Chip basiert auf der Panther-Lake-Architektur und verspricht verbesserte Energieeffizienz. Zwei vorgestellte Geräte, das Acer Predator Atlas 8 und das MSI Claw 8 EX AI+, nutzen die Extreme-Variante des Prozessors und unterscheiden sich hauptsächlich in RAM-Größe, Software und ergonomischen Details. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass MSI mit besserer Ergonomie und mehr Einstellmöglichkeiten punktet, während Acer noch etwas Feinschliff in der Haptik vermissen lässt.

Seit Wochen macht Intel deutlich, dass man einen Angriff auf den von AMD dominierten Handheld-Markt wagen will. Speerspitze der Offensive ist der neue Arc G3 als SoC, mit dem das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen erstmals explizit für Gaming-Handhelds konzipierten Chip auf den Markt wirft.

PCGH konnte sich erste Handhelds mit dem Arc G3 bei einem Hands-on-Besuch im Rahmen der laufenden Intel Extreme Masters in Köln genauer ansehen. Der erwähnte Arc G3 ist bereits länger Thema bei Intel gewesen - immerhin setzt der Hersteller viele Hoffnungen in die zugrundeliegende Panther-Lake-Architektur. Zur Erinnerung der Specs-Überblick im Schnelldurchlauf: Der Intel Arc G3 vereint 14 Kerne in sich, die sich in 2 Performance-, 8 Effizienz- und 4 LP-Kerne aufteilen. Die Krux am Chip ist allerdings die Grafikeinheit.

Unter anderem stecken hier jeweils 10 Xe-Kerne und Raytracing-Einheiten (Arc B370) drin; in der Extreme-Variante des Arc G3 sind es derer 12 (Arc B390). Hinzu kommen einige Tricks wie "Intelligent Bias Control 3.5" sowie "Optimized Power Delivery" - gemeint ist eine reibungslosere Zuweisung der Leistung an CPU und GPU, was wiederum einiges an Overhead freiräumt und in letzter Konsequenz nicht nur mehr Leistung für die GPU erlaubt, sondern entsprechend auch konstantere Frametimes ermögliccht.

Die Grafikeinheit zeigte sich dabei insbesondere als Arc G3 Extreme bereits als vielversprechender Kandidat: Diese Extreme-Version des Arc G3 ist es auch, die wir auf der IEM 2026 zu Gesicht bekamen. Denn sowohl das jüngst angekündigte Acer Predator Atlas 8 als auch das MSI Claw 8 EX AI+ als hier (erneut) vorgestellte Handhelds setzen auf die maximale Chipvariante.

Natürlich waren beide Vertreter auf der zugehörigen Präsentation voll des Lobes für den neuen Intel-Prozessor - schließlich sei die geleistete Energieeffizienz insbesondere für den Handheld-Markt ein neues und vor allem wichtiges Niveau. Im Kontext des Innenlebens unterscheiden sich die beiden Handhelds allerdings so gut wie nicht voneinander. Der wohl wichtigste Unterschied ist in der RAM-Größe: Während MSI auf bis zu 32 GiB DDR5 baut, ist bei Acer der Gürtel mit 24 GiB RAM etwas enger geschnallt.

Der IPS-Bildschirm bleibt wiederum mit einer Diagonale von acht Zoll, 1.920 x 1.200 Pixeln, einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung identisch. Gleiches gilt (fast) für die Anschlüsse: Hier sind Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, zweimal Thunderbolt 4 sowie eine Combo-Headset-Buchse an Bord. MSI hebt sich mit einem Slot für MicroSD-Express noch leicht ab. Auch das Controller-Layout bietet auf den ersten Blick keinen Anlass für Unterschiede - zumindest, sobald die Geräte auf dem Markt sind.

Denn noch hat das Acer Predator Atlas 8 keine TMR-Sticks; auch unser Prototyp verzichtet darauf, was sich auch direkt in der Bedienung bemerkbar macht. Das soll sich laut dem anwesenden Acer Senior Business Manager Ivano Cimaglia zum Marktstart ändern. Anderweitig ist das A/B/X/Y-Schema ebenso da wie ein klassisches D-Pad; hinzu kommen die üblichen L2/R2-Hall-Effekt-Trigger, anpassbare L/R-Trigger-Switches sowie Bumper und Makrotasten auf der jeweils linken und rechten Seite.

Was macht man also mit zwei Geräten, die auf den ersten Blick sehr identisch wirken und mit denen man nur vergleichsweise kurze Zeit ohne große Messgeräte zur Verfügung hat? Man nimmt sie einfach einmal für ein paar Minuten in die Hand und daddelt ein wenig darauf herum - fast buchstäblich zu nehmen, denn am Ende des Tages wollen Handhelds eben als mobile Spielgeräte verstanden werden.

Und hier kristallisiert sich schnell ein (subjektiver) Favorit heraus: MSI hat mit dem Claw 8 EX AI+ ein etwas runderes Gesamtpaket abgeliefert. Dafür sorgt nicht nur, dass sich das Handheld etwas leichter in der Hand anfühlt, sondern insbesondere die Ergonomie des Controllers. Bei diesem habe sich MSI stark am gängigen Xbox-One-Controller orientiert, der dahingehend vor allem für größere Hände eine angenehme Wahl ist. Hinzu kommt die Software, mit der MSI uns zum Zeitpunkt des Testens mehr Optionen zur Verfügung stellte.

Wer es etwa mit der Energieeffizienz ganz genau nehmen möchte, kann über das vorinstallierte MSI Center sowohl PL1- als auch PL2-Limits in 1-Watt-Stufen regeln und sich im Anschluss anschauen, wie viel Fps vorgenommene Limits tatsächlich ausmachen. Selbiges macht auch das MSI Claw 8 EX AI+ - dank mehr Einstellmöglichkeiten und besseren Controllern weiß das Handheld noch einen Tick mehr zu gefallen.

Daraus folgte im Rahmen unserer Hands-on-Runden auch, dass wir das MSI-Gerät immer lieber etwas länger in den Händen hielten - was mitnichten heißen soll, dass Acer ein schlechtes Produkt abliefert. Allerdings merkte man dem Predator Atlas 8 auch an, dass hier noch etwas haptischer Feinschliff fehlt





PCGH_Redaktion / 🏆 35. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intel Arc G3 Panther Lake Gaming Handheld Acer Predator Atlas 8 MSI Claw 8 EX AI+ IEM Köln Soc Energieeffizienz Hardware Test

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARC Raiders: Sich kreuzende Wege – Alles zum neuen Projekt der NomadenWas ihr zum neuen Projekt „Sich kreuzende Wege“ in ARC Raiders wissen müsst und wie ihr es abschließt, erfahrt ihr hier.

Read more »

ARC Raiders streicht ein Feature auf manchen Maps, damit ihr alle was zu verlieren habtNeues Update in ARC Raiders bringt eine Änderung für bestimmte Maps, die vor allem Spieler betrifft, die kein eigenes Gear riskieren wollen.

Read more »

Trump wirbt für Intel-Fertigung: Intel statt TSMC soll für Apple, Nvidia und Musk fertigenUS-Präsident Trump hat erneut für Intel geworben. Nach Nvidia soll auch Apple dort Produkte fertigen lassen, Details sind nicht bekannt.

Read more »

Trump wirbt für Intel-Fertigung: Intel statt TSMC soll für Apple, Nvidia und Musk fertigenUS-Präsident Trump hat erneut für Intel und die Fertigung in den USA geworben. Nach Nvidia sollen auch Apple und Elon Musk mit seiner Terafab dort Produkte fertigen lassen, offizielle Details sind aber nicht bekannt. Dabei hat Trump erneut Taiwan und andere beschuldigt, dass sie „die...

Read more »