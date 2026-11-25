Ende Februar sollen Intels neue Desktop-Prozessoren offiziell starten. Das Flaggschiff taktet demnach maximal aber „nur“ mit 5,5 GHz.

offiziell starten. Das Flaggschiff taktet demnach maximal aber „nur“ mit 5,5 GHz, was nach 5,7 GHz der aktuellen Core-Ultra-200K-Generation und schon einmal bis zuAnhand von Gerüchten ist wie üblich noch nichts final entschieden.

Bei den aktuellen Daten handelt es sich um die Basis von Qualification Samples, mit denen Partner die letzten Feinabstimmungen der Plattformen vornehmen können. Zum größten Teil entspricht dies aber dem finalen Design, vor allem, wenn die Chips in drei Monaten im Laden stehen sollen – denn produziert werden müssen sie bis dahin ja auch noch. Interessant hierbei sind aber einige Details, die ans Licht kommen. Demnach sei der Chip schon wieder in einem C1-Stepping angelangt, hat also größere Überarbeitungen erfahren.

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Das wiederum könnte dann auch ein Grund sein, warum aus einem lange Zeit anvisierten Start Ende 2026 nun doch Ende Q1/2027 wird, mit kleckerweisen Starts weiterer Modelle dann nahezu im Monatsrhythmus. Ende Februar soll dazu passend ein Event abgehalten werden, berichtet, traditionell vergehen dann noch einige Tage und Wochen, bis auf folgende Tests der Marktstart im Handel erfolgt. Mitte bis Ende März ist letztlich realistisch.

Das wiederum passt aber auch exakt zu den Gerüchten, dieDass das Flaggschiff Intel Core Ultra 9 4970K BFC die Performance-Kerne nur bis maximal 5,5 GHz ansteuern kann, wäre wiederum eine Überraschung. Da bei den QS-Modellen der reguläre Turbo 2.0 aber genauso hoch ausfällt wie der Turbo 3.0, könnte hier durchaus noch ein kleiner Zugewinn beim finalen Chip erfolgen.

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Beim aktuellenliegt der reguläre maximale Turbo-Takt auch bei 5,5 GHz, der Turbo 3.0 darf dann bei 5,6 GHz arbeiten und mit Thermal Velocity Boost werden daraus 5,7 GHz. Das ist letztlich aber nur eine Vermutung zum aktuellen, unbestätigten Gerüchtestand. In der Gerüchteküche dürfte der vergleichsweise geringe Takt für eine Intel-Desktop-CPU nach den dort geschürten und in der Regel viel zu hohen Erwartungen für Ernüchterung sorgen.

Für den Gegenspieler Zen 6 wünschen sich Fans im Desktop 6,5 GHz, träumen im Idealfall sogar von noch höheren Werten. Eventuell sorgen die Intel-Werte aber nun auch dort für etwas zusätzlichen Realismus in Bezug auf die Zahlen und wie gangbar sie dauerhaft sind und sein werden.

Im Server setzt AMD mit Zen 6 auf regulär bis zu 5 GHz Takt, hat lediglich ein einziges Modell zum Launch – und als Modell für die Tester – Mit hohem IPC-Gewinn, den Zen 6 im Server bereits zeigt, könnte es für Intel jedoch entsprechend schwer gegen AMDs Zen-6-Chips werden – auch ohne „6,5+ GHz“.hatten aber angedeutet, dass es für die aktuellen Zen-5-X3D-Lösungen aber durchaus reichen könnte und diese von Intel Nova Lake geschlagen werden. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.