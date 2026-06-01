Intels Arc G3 Extreme übertrifft AMDs Ryzen Z2 Extreme in Handheld-Benchmarks deutlich

Intel veröffentlicht eigene Benchmarks für den Arc G3 Extreme und sieht sich in Gaming-Handhelds klar vor AMD. Die neue Xe3-Grafik und hohe Effizienz sollen besonders bei niedriger TDP überzeugen.

Intel hat neue Benchmark s für seinen Arc G3 Extreme veröffentlicht und positioniert sich damit klar als leistungsstarke Alternative zu AMD s Ryzen Z2 Extreme in Gaming -Handhelds.

Laut den Herstellerangaben liegt die Intel-Lösung bei gleicher TDP von 35 Watt im Durchschnitt etwa 42 Prozent vor der Konkurrenz. Besonders hervorzuheben ist die Effizienz: Bereits bei 17 Watt erreiche der Arc G3 Extreme demnach das Niveau des AMD-SoCs mit 35 Watt, was Intel als "doppelte Leistung pro Watt" bewirbt. Die integrierte Xe3-Grafikeinheit (Intel Arc B390) scheint optimal für die begrenzten thermischen und energetischen Gegebenheiten eines Handhelds ausgelegt zu sein und übertrifft die Radeon 890M mit RDNA 3.5 deutlich.

Zudem verspricht Intel mit der Intelligent Bias Control 3.5-Technologie eine softwaregesteuerte Optimierung der CPU-Zuteilung zugunsten der GPU, was besonders in stromsparenden Profilen das Frame-Pacing verbessern und die Bildraten erhöhen soll. Bei 12 Watt TDP werden so laut Intel bis zu 13 Prozent mehr Bilder pro Sekunde erreicht, im separaten Vergleich mit Frame-Generation setzt sich der Arc G3 Extreme sogar um 37 Prozent durch.

Ein weiterer Vorteil ist XeSS 3, das im Gegensatz zu AMDs FSR eine 4-fache Multi-Frame-Generation beherrscht, während der Ryzen Z2 Extreme lediglich ein Zwischenbild zur Verdopplung der Frameraten nutzen kann. Allerdings basieren diese Zahlen ausschließlich auf Intels eigenen Messungen; unabhängige Tests stehen noch aus. Die ersten Handhelds mit dem neuen SoC sind das MSI Claw 8 EX AI+ (voraussichtlich ab Ende Juni für rund 1.500 US-Dollar) und der Acer Predator Atlas 8.

Ob sich die hohen Erwartungen in der Praxis bestätigen, muss die Zukunft zeigen





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