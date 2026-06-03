Intensives Intervalltraining lindert Panikstörung besser als Entspannungsübungen

Eine brasilianische Studie zeigt, dass hochintensives Intervalltraining mit Sprints die Symptome von Panikstörungen deutlicher reduziert als ein Entspannungstraining. Die Sportgruppe hatte nach zwölf Wochen niedrigere Werte auf der Panikskala und weniger Panikattacken.

Menschen mit Panikstörung könnten von einer ungewöhnlichen Methode profitieren: Statt die angstauslösenden Symptome wie Herzrasen, Atemnot oder Schwitzen zu vermeiden, werden diese gezielt durch intensive körperliche Belastung hervorgerufen.

Eine brasilianische Studie der Universität von São Paulo zeigt, dass hochintensives Intervalltraining, bestehend aus kurzen Sprints, die Beschwerden bei Betroffenen deutlicher reduzieren konnte als ein klassisches Entspannungstraining. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bieten einen vielversprechenden Ansatz zur Behandlung von Panikstörungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen. Die Panikstörung ist eine der häufigsten Angsterkrankungen und geht mit wiederkehrenden, unerwarteten Panikattacken einher. Betroffene leiden unter plötzlicher intensiver Angst, begleitet von körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schwitzen, Zittern oder dem Gefühl zu ersticken.

Viele entwickeln zudem eine Agoraphobie, also die Angst vor Situationen, aus denen eine Flucht schwer oder peinlich sein könnte. Die Standardbehandlung umfasst Psychotherapie, insbesondere kognitive Verhaltenstherapie, sowie gegebenenfalls Medikamente. Dennoch sprechen nicht alle Patienten ausreichend darauf an, sodass alternative und ergänzende Therapiemöglichkeiten gefragt sind. In der aktuellen Studie nahmen 72 untrainierte Erwachsene mit diagnostizierter Panikstörung teil.

Sie wurden per Zufall zwei Gruppen zugeordnet: Eine absolvierte über zwölf Wochen hinweg dreimal pro Woche ein Intervalltraining mit kurzen Sprints auf einem Laufband oder Fahrradergometer. Die andere Gruppe führte im gleichen Zeitraum ein progressives Muskelentspannungstraining nach Jacobson durch, bei dem verschiedene Muskelgruppen nacheinander angespannt und wieder entspannt werden. Die Symptome wurden zu Beginn, nach zwölf Wochen und nach 24 Wochen mit der Panic and Agoraphobia Scale (PAS) erfasst, einer standardisierten Skala zur Messung von Panik- und Angstsymptomen.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Nach zwölf Wochen erreichte die Sportgruppe im Durchschnitt 14,9 Punkte auf der PAS-Skala, während die Entspannungsgruppe 23,1 Punkte erzielte. Niedrigere Werte stehen für geringere Beschwerden. Noch bemerkenswerter war der Langzeiteffekt: Sechs Monate nach Beginn des Programms sank der PAS-Wert der Sportgruppe weiter auf 14,2 Punkte, während er in der Entspannungsgruppe wieder auf 24,7 Punkte anstieg. Auch die Anzahl der Panikattacken pro Messzeitraum war in der Sportgruppe mit 0,7 signifikant niedriger als in der Entspannungsgruppe mit 1,5.

Die Forscher erklären diesen Effekt mit der sogenannten Expositionstherapie: Durch das bewusste Erleben von körperlichen Symptomen wie Herzrasen und Atemnot unter kontrollierten Bedingungen lernen die Patienten, dass diese Empfindungen nicht gefährlich sind. Das Intervalltraining simuliert gewissermaßen die körperlichen Reaktionen einer Panikattacke, ohne dass eine tatsächliche Bedrohung vorliegt. Dadurch kann die Angst vor den Symptomen allmählich abgebaut werden.

Zudem fördert regelmäßige körperliche Aktivität die Ausschüttung von Endorphinen und reduziert Stresshormone, was zusätzlich angstlindernd wirkt. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse müssen einige Einschränkungen beachtet werden. Die Studie verglich das Intervalltraining nicht mit der kognitiven Verhaltenstherapie, die als Goldstandard in der Behandlung von Panikstörungen gilt.

Zudem war die Stichprobe mit 72 Teilnehmern relativ klein und umfasste ausschließlich untrainierte Erwachsene. Es ist unklar, ob die Ergebnisse auf trainierte Personen oder andere Altersgruppen übertragbar sind. Auch die langfristige Wirksamkeit über den Beobachtungszeitraum von 24 Wochen hinaus ist noch nicht erforscht. Weitere Studien mit größeren und diverseren Gruppen sind daher notwendig, um die Ergebnisse zu bestätigen und zu erweitern.

Dennoch bieten die Erkenntnisse einen vielversprechenden Ansatz für die Behandlung von Panikstörungen. Für viele Betroffene könnte hochintensives Intervalltraining eine kostengünstige, nebenwirkungsarme und leicht zugängliche Ergänzung oder Alternative zu herkömmlichen Therapien darstellen. Ärzte und Therapeuten sollten daher in Betracht ziehen, solche Bewegungsprogramme in ihre Behandlungspläne zu integrieren. Die Studie unterstreicht zudem, wie wichtig es ist, körperliche Aktivität als therapeutisches Werkzeug bei psychischen Erkrankungen weiter zu erforschen





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