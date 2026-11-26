Polizei 167, Staatsanwaltschaft 287: Neue Senatszahlen zeigen Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnbezirke der Intensivtäter. Die Vornamen nennt der Senat nicht.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Die Berliner Polizei führt deutlich weniger Intensivtäter als zu Jahresbeginn, bei der Staatsanwaltschaft steigt die Zahl dagegen leicht.

Das sind die neuesten Angaben des Senats. Die Frage Wie viele Intensivtäter es in Berlin gibt, hängt davon ab, wen man fragt. Die Polizei führte Anfang November 167 Personen in dieser Kategorie, im Januar waren es noch 194. Die Staatsanwaltschaft zählte zum 30.

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Juni dieses Jahres dagegen 287 Intensivtäter – 13 mehr als Ende 2025. Die Zahlen stammen aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine Schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Kohler. Dass die Zahlen auseinanderliegen, erklärt der Senat mit unterschiedlichen Datensystemen. Die Polizei wertet ihr System Poliks aus, die Staatsanwaltschaft das Verfahren Mesta.