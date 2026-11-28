Inter Mailand gewinnt am Samstagabend klar mit 4:0 gegen CFC Genua und bleibt in der italienischen Serie A dicht hinter Tabellenführer Lazio Rom auf Platz zwei. Marcus Thuram erzielte zwei Tore, während Yann Aurel Bisseck von Beginn an spielte. Lautaro Martinez und Peter Sucic trugen ebenfalls zum Sieg bei. Zehn Tage vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund präsentierte sich die Mannschaft von Cristian Chivu in starker Form.

Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram schießt beim ungefährdeten Sieg zwei Tore. Meister Inter Mailand bleibt Tabellenführer Lazio Rom in der italienischen Serie A weiter auf den Fersen.

Die Nerazzurri gewann am Samstagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 4:0 gegen CFC Genua. Dem Double-Sieger, für den der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck von Beginn an spielte, fehlen damit weiter drei Punkte auf den Rivalen aus Rom, der am Nachmittag mit einem 2:1 beim FC Turin vorgelegt hatte.

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Zehn Tage vor dem Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund in der Champions League präsentierte sich Inter, das am Mittwoch in der Königsklasse noch den VfB Stuttgart mit 2:0 geschlagen hatte, weiter in starker Form. Lautaro Martinez sorgte für den Knotenlöser , der Ex-Gladbacher Marcus Thuram und Peter Sucic legten nach. Bisseck leitete das 2:0 entscheidend ein. Vor dem Duell gegen den Tabellenführer der Bundesliga am 9.