Inter Mailand siegt nach 0:3-Niederlage gegen Fiorentina

Inter Mailand erkämpfte sich einen 2:1-Heimsieg gegen die Fiorentina und revanchierte sich für die 0:3-Niederlage im Hinspiel. Die Nerazzurri dominierten das Spiel und erzielten durch Arnautovic und einen eigenen Fehler der Fiorentina die Tore.

Inter Mailand revanchierte sich nach dem 0:3-Satz in der Fiorentina mit einem verdienten 2:1-Heimsieg. Die Nerazzurri zeigten von Beginn an ein anderes Gesicht und dominierten den Ballbesitz. Lautaro Martinez und Calhanoglu waren in den ersten Minuten nah dran, doch der Treffer gelang erst nach einer Ecke, als der Ball an die Schulter von Pongracic prallte und ins Netz ging. Die Fiorentina glich kurz vor der Pause durch Mandragora nach einem Elfmeter aus.

In der zweiten Halbzeit setzte Inter den Druck fort und Arnautovic erzielte das 2:1 mit einem Kopfball. Barella und Lautaro Martinez hätten sogar noch weitere Tore erzielen können. Trainer Simone Inzaghi nahm Arnautovic in der 77. Minute aus dem Spiel, obwohl keine Verletzung erkennbar war. Der Sieg bringt Inter wieder bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze. Als nächstes steht für die Mailänder das Topspiel gegen Juventus auf dem Programm, das am Sonntagabend ausgetragen wird. Die Fiorentina spielt zuvor gegen Como





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Inter Mailand Fiorentina Serie A Fußball Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Inter Mailand : | 23. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel AC Mailand - Inter Mailand

Weiterlesen »

Inter Mailand : | 23. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel AC Mailand - Inter Mailand

Weiterlesen »

Nach dreifachem Alu-Pech: De Vrij erlöst Inter im Derby della MadonninaSpielbericht zum Spiel AC Mailand - Inter Mailand

Weiterlesen »

Alba Berlin kassiert klare Niederlage in MailandAlba Berlin unterliegt dem italienischen Meister Armani Mailand mit 68:100 in der Basketball-EuroLeague. Die Berliner zeigten eine schwache Leistung und blieben damit abgeschlagen am Tabellenende.

Weiterlesen »

Katastrophale Niederlage gegen VfL Holsen – saftige Niederlage für VfL KlosterbauerschaftDer VfL Klosterbauerschaft verschmerzt am 14. Spieltag der Kreisliga A eine vernichtende Niederlage in Bünde.

Weiterlesen »

Inter Mailand siegt in VenedigInter Mailand gewinnt im Auswärtsspiel gegen den AC Venedig mit 2:0. Lautaro Martinez und Stefan de Vrij erzielen die Treffer für die Nerazzurri.

Weiterlesen »