Interfilm Berlin: Kurzfilme als Seismograf gesellschaftlicher Themen

Das Internationale Kurzfilmfestival Interfilm in Berlin feiert 42. Jubiläum. Moritz Lehr und Fredi Klutas betonen die kulturelle Bedeutung der kurzen Form für die aktuelle Filmlandschaft.

Das Internationale Kurzfilm festival Interfilm in Berlin ist seit 1982 eine feste Adresse im Kulturkalender der Hauptstadt. Seit 42 Jahren bietet das Event eine Plattform für den Kurzfilm als eigenständige Kunstform. Das diesjährige Programm umfasst 350 Kurzfilm e mit einer Laufzeit zwischen drei und 24 Minuten. Diese Filme gelten als idealer Seismograf für aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen.

Künstlerische Freiheit gegen Lange Spielzeiten

In einer Ära, in der Kinoproduktionen oft die Zwei-Stunden-Marke überschreiten, setzt der Kurzfilm Kontrapunkte. Während Streaming-Plattformen wie Netflix oft niedrigschwellige Inhalte fördern, verlangt der Kurzfilm hohe Konzentrationsfähigkeit. Die Kunst besteht darin, eine Geschichte in wenigen Minuten konzentriert auf eine Idee oder Stimmung zu erzählen. Selbst renommierte Regisseure wie Steven Spielberg starteten mit kurzen Werken. Sein Debüt "Amblin" von 1968 dauerte nur 26 Minuten. Christopher Nolans erstes Experiment "Doodlebug" aus 1997 war gerade einmal drei Minuten lang.

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Vielfalt der Themen und Kuratierung

Moritz Lehr vom Kuratorenkollektiv des Interfilm betont die Relevanz der kurzen Form für komplexe Themen. Acht Kuratoren mit unterschiedlichen Vorlieben wählen die Filme für das Programm aus. Die Bandbreite reicht von absurder Komödie bis zu politischer Dokumentation. Ein dreiminütiger norwegischer Film namens "Trio" zeigt die Dynamik einer Männerfreundschaft als Slapstick-Parcours. Ein belgischer Animationsfilm mit dem Titel "Hugs" proponiert mehr Umarmungen für eine glücklichere Welt. Ein weiterer Themenschwerpunkt widmet sich der Rolle von Frauen in revolutionären Bewegungen im Nahen Osten, etwa in Palästina und dem Iran.

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Junge Kritiker und Bildungsarbeit

Das Junge Kurzfilmfestival Kuki ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Programms. Im vergangenen Jahr lockte Kuki 7000 Kinder und Jugendliche an. Fredi Klutas leitet das Kuki-Programm und beschreibt Kinder als gnadenlos ehrliche Kritiker. Mutige Filmschaffende müssen sich den direkten Fragen der jungen Zuschauer stellen. In der Bildungsarbeit erfreut sich der Kurzfilm wachsender Beliebtheit. Die verknappte Erzählweise regt zum Mitdenken an, da Charaktere oft nicht explizit erklärt werden.

Gemeinschaftserlebnis gegen Algorithmen

Obwohl Internet-Plattformen wie YouTube und Vimeo die Filmlandschaft dominieren, sehen Organatoren des Interfilm keine ernsthafte Konkurrenz. Moritz Lehr und Fredi Klutas sind überzeugt, dass digitale Plattformen das gemeinschaftliche Kinoerlebnis nicht ersetzen können. Besucher schätzen die Vertrauensleistung von menschlichen Kuratoren, die Programme zusammenstellen. Ein Algorithmus kann diese kuratorische Intelligenz und die soziale Komponente des Kinobesuchs bislang nicht leisten. Der Kurzfilm lebt somit vor allem von der Leidenschaft der Filmmacher und dem Interesse eines vielfältigen Publikums.