Internationale Bahnreisen: Nervenkrimi oder Traumreise? EU-Kommission will Regeln ändern

Die EU-Kommission hat erkannt, dass internationale Bahnreisen häufig zu Problemen führen können. Daher hat sie ein Konzept entwickelt, um die Reiseerfahrung zu verbessern und sicherzustellen, dass Reisende die gewünschten Rechte erhalten. Das Ziel ist, eine durchgehende Buchung, ein Einzelticket und klare Rechte für die gesamte Strecke zu ermöglichen. Bis neue Regeln greifen, gelten die bestehenden Fahrgastrechte der Länder.

Mit dem Zug durch Europa – das klingt nach Freiheit. Doch wenn der Fahrplan kippt, wird aus der Traumreise schnell ein Nervenkrimi. Darauf weist aktuell das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland hin.

In Rom. Mal mit einer Extra-Rechnung über 550 Euro in Paris. Keine Ausnahmen. Sondern Fälle, die zeigen, wie anfällig internationale Bahnreisen sind.

Denn: Was online wie eine einzige Verbindung aussieht, kann juristisch mehrere Verträge bedeuten. Genau diese ärgerlichen Konstellationen für von Rom nach München. Stunden vor Abfahrt meldete die App: Zug ausgefallen. Alarmstufe Rot für die Eltern – mit Gepäck und kleinen Kindern im Schlepptau.

Doch konkrete Hilfe? Fehlanzeige. Die Familie suchte sofort nach Alternativen. Nach ihren Angaben wurde vor Ort keine konkrete Weiterreise angeboten.

Die Nachtzüge der folgenden Tage waren ausgebucht. Ein Bus kam nicht infrage, weil keine Kindersitze dabei waren. Am Ende blieb nur der Griff zur Kreditkarte: Die Eltern buchten auf eigene Kosten einen Flug nach Berlin. Zurück zu Hause begann der nächste Kampf – um die Frage, wer die zusätzlichen Ausgaben übernimmt.

"Der Fall zeigt sehr gut, worum es in der Beratung häufig geht", sagt Jurist André Schulze-Wethmar, der den Fall für das EVZ Deutschland bearbeitet hat. "Wenn im Ausland ein Zug ausfällt, brauchen Reisende nicht nur abstrakte Rechte, sondern vor allem verlässliche Informationen und konkrete Hilfe. Viele gehen davon aus, dass diese Unterstützung im Problemfall automatisch kommt. In der Praxis erleben wir jedoch immer wieder, dass Betroffene zunächst selbst herausfinden müssen, wer überhaupt zuständig ist.

"Auch in Paris wurde aus einer gebuchten Reise ein teures Problem. Eine Verbraucherin kaufte über DB International eine Verbindung von Marseille über Paris nach Stuttgart. Als ihr Zug verspätet in Paris eintraf, verpassten sie und ihre Begleiterin den Anschluss. Das Personal der französischen Bahngesellschaft (SNCF) verweigerte ihnen die Nutzung des nächsten Zuges.

Stattdessen sollten sie neue Tickets kaufen. Kostenpunkt: 550 Euro. Die beiden zahlten – in der Annahme, das Geld später zurückzubekommen.

Schließlich hatten sie die Verspätung nicht verursacht. Der Haken steckte im Detail. Obwohl die Reise in einer einzigen Bestellung gebucht wurde, stellte das System zwei Fahrkarten aus. Für die Strecke Marseille–Paris eine Fahrkarte der SNCF.

Für Paris–Stuttgart eine Fahrkarte der Deutschen Bahn (DB).

"Auf dem Bildschirm wirkt es zunächst wie eine einzige Reise. Durch das Erstellen mehrerer Fahrkarten werden daraus jedoch mehrere Verträge. Genau dort beginnen viele Probleme, die Verbraucher erst bemerken, wenn etwas schiefläuft", erklärt Schulze-Wethmar. Genau dieses Durcheinander will die EU-Kommission nun anpacken.

Unter dem Motto "One journey, one ticket, full rights" (deutsch: eine Reise, ein Ticket, alle Rechte) sollen internationale Bahnreisen einfacher und verlässlicher werden. Ziel: eine durchgehende Buchung, ein Einzelticket, klare Rechte für die gesamte Strecke. Die Stückelung soll ein Ende haben. Doch wann das der Fall sein wird, ist offen. Bis neue Regeln greifen, gelten die bestehenden Fahrgastrechte der Länder





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