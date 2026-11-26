Berlin startet die IBA 2034 zum 800-jährigen Jubiläum. Die Internationale Bauausstellung konzentriert sich auf die Revitalisierung der Flächen am S-Bahn-Ring.

Die Internationale Bauausstellung (IBA) wird ab 2034 die städtebauliche Gestaltung der deutschen Hauptstadt grundlegend transformieren. Dieses dreijährige Großprojekt ist strategisch so positioniert, dass es im Jahr 2036 genau im 800-jährigen Jubiläum der Stadt mündet. Die Politik hat diese Vision bereits beschlossen und die finanziellen Mittel für die Gründung der IBA GmbH vom schwarz-roten Senat bereitstellen lassen.

Strategische Ausrichtung auf den S-Bahn-Ring

Die primäre geografische Fokussierung der Internationalen Bauausstellung liegt auf den brachliegenden oder untergenutzten Flächen entlang des S-Bahn-Rings sowie den großen städtischen Magistralen. Die erste Phase der Umsetzung sieht vor, dass sich die Maßnahmen konsequent auf diese Korridore konzentrieren, um die Verbindung zwischen Außenstadt und Zentrum zu stärken. Es handelt sich dabei um ein konkretes räumliches Ziel, das bereits in den ersten Konzeptentwürfen verankert ist.

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Umsetzung durch IBA GmbH und Fachgremien

Die Umsetzung des Projekts wird durch die neu zu gründende IBA GmbH koordiniert. Die Initialzündung für diese Struktur ging maßgeblich von der Berliner Architektenkammer aus, die die Idee der Fachwelt erfolgreich in die Breite getragen hat. Die Verwaltung der Stadtentwicklung hat bereits eine Onlineseite aktiviert, über die sich Bürger und Institutionen mit konkreten Projekten bewerben können. Eine Auftaktdebatte zur Vorstellung der Pläne fand diese Woche in der Urania statt.

Konkrete Maßnahmen gegen Flächenversiegelung

Ein zentrales Problem, das die Internationale Bauausstellung adressieren will, ist der enorme Platzverbrauch durch automobilen Verkehr. Entlang der S-Bahn-Trassen werden oft große Autotrassen gezählt, die parallel zu Bahngleisen verlaufen und von Parkplätzen, Baumärkten oder halbleeren Einkaufszentren gesäumt sind. Die IBA plant, diese Stressräume umzuwandeln, indem sie mehr Grün- und Versickerungsflächen schafft. Dies dient der Klimaanpassung, damit Berlin auch in heißen Sommern besser durchatmen kann.

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Vorbilder und zukünftige Stadtquartiere

Bei der Planung dienen bereits existierende Projekte als direkte Referenz für die angestrebte Lebensqualität. Das Schöneberger Südgelände und der Gleisdreieckpark wurden erfolgreich auf alten Bahnanlagen realisiert. Ähnliche Konzepte wie der Haus der Statistik am Alexanderplatz zeigen, wie brache Gebäude zu Kultur- und Sozialbauten werden können. Die IBA fördert Ideen wie Deckelung von Autobahnzufahrten, begrünte Bahngelände mit Sportplätzen sowie soziale Treffpunkte mit Gemeinschaftsgärten in ehemaligen Lagerhallen.

Rolle der IBA und gesellschaftliche Debatten

Die Internationale Bauausstellung versteht sich nicht als Lösung für die akute Wohnungsnot, sondern als Katalysator für kreative Stadtentwicklung. Sie soll die öffentliche Debatte anregen und neue Nutzungskonzepte für wertvollen urbanen Raum entwickeln. Das Projekt zielt darauf ab, Orte der Beruhigung zu schaffen und die städtische Infrastruktur lebenswerter zu gestalten. Die Bewerbungsphase für Projekte ist bereits eröffnet, wodurch die Partizipation der Öffentlichkeit frühzeitig in den Prozess integriert wird.