Internationale Entwicklungen im Iran-Konflikt: Polen verlängert Steuersenkung, USA und Iran nähern sich an, EU sanktioniert Siedler

Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Iran-Krieg und seinen globalen Auswirkungen: Polen verlängert die Steuersenkung für Kraftstoffe infolge des Konflikts. Während iranische Quellen eine vorläufige Einigung zwischen Teheran und Washington dementieren, berichten Insider von Fortschritten in den US-iranischen Verhandlungen. Deutschland bewirbt sich um einen UN-Sicherheitsratssitz, die USA verzeichnen hohe Inflation, Israel meldet hohe Hisbollah-Verluste und will die Kontrolle über Gaza ausweiten. Die EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler.

Polen will die Steuersenkung für Benzin und Diesel infolge des Iran-Krieg s ein weiteres Mal verlängern. Das Spritpreispaket, das nach zwei Verlängerungen bis Ende Mai gilt, wird mindestens bis Mitte Juni beibehalten.

Dies ergibt sich aus einer gerade veröffentlichten Anweisung des Finanzministeriums, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtet. Ende März hatte die Regierung in Warschau ein Spritpreispaket verabschiedet, um den Verbrauchern angesichts der gestiegenen Rohölpreise Erleichterung zu verschaffen. Die Mehrwertsteuer für Treibstoffe wurde vorübergehend von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt. Eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington ist nach iranischen Angaben bislang weder fertiggestellt noch bestätigt.

Das berichtet die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim am Abend unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle. Teheran habe den pakistanischen Vermittler nicht darüber informiert, dass der Text fertiggestellt sei. Man werde sowohl den Vermittler als auch die Öffentlichkeit benachrichtigen, sobald er fertiggestellt sei, teilt die Quelle laut Tasnim weiter mit. Sie fügt hinzu, dass Berichte westlicher Medien, wonach das Abkommen bereits abgeschlossen sei und nur noch auf Bekanntgabe durch beide Seiten warte, falsch seien.

Außenminister Johann Wadephul wirbt bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York für die deutsche Kandidatur um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Deutschland "möchte erneut im weltweit wichtigsten multilateralen Gremium für Frieden und Sicherheit einen aktiven Beitrag leisten", heißt es am Abend vor der Abreise des CDU-Politikers aus Hamburg zu den Gesprächen in der US-Ostküstenmetropole. Die Wahlen in der Generalversammlung der Weltorganisation sind am 3. Juni.

Die Wahl Deutschlands ist keineswegs sicher. Beim Abstimmungsverhalten etlicher Länder dürfte die Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg eine Rolle spielen. Berlin hatte sich der massiven Kritik am Vorgehen Israels gegen die Palästinenser und der Forderung nach Sanktionen gegen die israelische Regierung nicht angeschlossen. Die Inflation in den USA hat sich im April wegen des Kriegs mit dem Iran und steigender Energiepreise beschleunigt.

Der für die US-Notenbank Fed maßgebliche Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilt. Dies ist der stärkste Anstieg seit Mai 2023. Dieser Wert entspricht den Erwartungen von Ökonomen. Die Daten stützen die Einschätzung von Experten, dass die Fed ihren Leitzins bis weit ins nächste Jahr hinein unverändert lassen könnte.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Iran-Konflikts rund 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet, davon 800 seit der Vereinbarung über eine Waffenruhe Mitte April. Die ranghöchsten Kommandeure der Hisbollah wurden laut Armee in den vergangenen beiden Wochen "ausgeschaltet". Insidern zufolge gibt es Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Eine Vereinbarung soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus beinhalten, berichtet USA-Korrespondent Gordian Fritz.

"Dann sind wir da, wo wir einen Tag vor Kriegsbeginn standen. " Die EU hat die angekündigten Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt. Die Maßnahmen treffen vier Organisationen und drei Einzelpersonen, wie die Vertretung der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilt. Ihnen werden schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen.

Mit dem Sanktionsbeschluss setzt die EU eine politische Grundsatzvereinbarung von einem Außenministertreffen am 11. Mai um. Er hat zur Folge, dass in der EU Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Für Personen gelten zusätzlich ein EU-Einreise- und Durchreiseverbot.

Zu den Sanktionierten zählen etwa die Siedlungsbewegung Nachala und ihre Direktorin Daniella Weiss. Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt laut einer von dem Sender Channel 12 mitgeschnittenen Rede, derzeit kontrolliere die Armee 60 Prozent und seine Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen.

Auf den Zwischenruf eines Zuhörers, Israel solle 100 Prozent einnehmen, antwortet Netanjahu laut der Zeitung "Times of Israel", man gehe "Schritt für Schritt" vor - zuerst 70 Prozent, damit fange man an. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 lag der israelische Kontrollbereich noch bei 53 Prozent der Fläche. Das Palästinensergebiet umfasst eine Fläche von rund 365 Quadratkilometern und ist damit in etwa so groß wie München oder Bremen





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