Internationale Medien reagieren irritiert auf deutsche Rettungsaktion für gestrandeten Wal

Die deutsche Rettungsaktion für den gestrandeten Wal Timmy hat internationale Medien aufgeschreckt. Viele Medien in London, Hongkong und Japan wunderten sich, manche lachten, manche lästerten über die deutsche Handlungsweise.

Die internationale Medienlandschaft reagiert irritiert auf die deutsche Rettungsaktion für den gestrandeten Wal Timmy. Viele Medien in London, Hongkong und Japan wunderten sich, manche lachten, manche lästerten über die deutsche Handlungsweise.

Die deutsche Rettungsaktion sei ein Beispiel deutscher Ingenieurskunst, zugleich sei der Fall 'Timmy' zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden. Besonders hart urteilte der britische 'Telegraph' über die Szenen an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern: Deutschland habe wegen eines gestrandeten Wals 'den Verstand - und die Seele' verloren. Aus einer Tiernotlage sei 'ein nationaler Erregungsfall' geworden. Vor allem soziale Medien hätten die Stimmung immer weiter aufgeheizt.

Sogar in Hongkong wurde über den Fall berichtet. Die 'South China Morning Post' schrieb nach dem Transport von Timmy in der Barge Richtung Nordsee: 'Gestrandetern ist die Rede. Der Soziologe Christian Stegbauer erklärt, viele Menschen hätten den Wal zur Projektionsfläche gemacht. In sozialen Medien habe sich 'eine Art Wettbewerb darum, wer sich am meisten um das Tier sorgt' entwickelt.

Auch US-Medien sahen in Timmy längst mehr als nur einen erschöpften Wal. Die 'New York Times' schrieb: 'Zwei Sehnsüchte des modernen westlichen Lebens sind die nach Gemeinschaft und die nach Verschwörung. In den mehr als zwei Monaten, nachdem er erstmals in die Gegend geraten war, befriedigte Timmy beides.

' Zugleich zeigte die Zeitung noch am meisten Verständnis für die deutsche Improvisation und wertete die Rettungsaktion als zutiefst menschliche Geste. Der schwedische Sender 'TV4' zog ein bitteres Fazit: 'Der Wal einte Deutschland zunächst. Dann legte er tiefe Risse offen. Und schließlich lag die Vorliebe des Landes für Populismus für alle sichtbar da.

' Die schwedische Zeitung 'Sydsvenskan' kommentierte noch spitzer: 'Vergesst die Straße von Hormus - jetzt zählt die Bucht von Wismar. ' Der erschöpfte Wal sei zum Symbol für alles geworden, was in Deutschland schieflaufe. Und die niederländische Zeitung 'NRC' nannte Während die internationale Debatte weiterläuft, richtet sich der Fokus inzwischen wieder auf das Tier selbst: Der Kadaver von Buckelwal Timmy treibt seit mehr als einer Woche vor der dänischen Insel Anholt.

Laut dänischen Angaben wird der Kadaver von einem Fischerboot aufgenommen und zur Analyse an die Universität von Aarhus gebracht





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