Weihnachtsmänner und Verwandte wie Väterchen Frost aus verschiedenen deutschen Regionen und Osteuropa kommen zur Weihnachtszauber-Konferenz nach Uelzen. Sie präsentieren ihre Traditionen, Kostüme und Bräuche bei einer Bühnenshow und einer Rallye für Kinder, um die kulturelle Vielfalt zu fördern.

Weihnachtsmänner aus anderen Ländern und Regionen kommen zur internationalen Konferenz in die Hansestadt. Sie zeigen eigene Kostüme und erzählen von ihren Bräuchen. Uelzen - Die Cousine von Väterchen Frost aus Osteuropa und ein Weihnachtsmann aus Dänemark präsentieren zum Weihnachtszauber in Uelzen ihre Traditionen.

Drei Frauen und fünf Männer meldeten sich bei der Konferenz der besonderen Art an, sie reisen zudem aus Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein an. Die Idee dahinter: Die kulturellen Botschafter treffen sich zum gemeinsamen Austausch in der Hansestadt und präsentieren ihre Landeskultur beim Weihnachtszauber. Viele der Teilnehmer sind professionelle Darsteller, die ihre Rolle teilweise schon seit Jahrzehnten ausüben. Einige haben sich auch überregional einen Namen gemacht.

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So reist aus Schleswig-Holstein ein Weihnachtsmann an, der 2024 die deutsche Meisterschaft der Weihnachtsmänner gewonnen hat. Bei diesem Wettbewerb trat er noch für Rheinland-Pfalz an, wie das Stadtmarketing Uelzen mitteilte. Im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsräume Niedersachsen" sollen die Angereisten Uelzens Stadtzentrum beleben und am Abend bei einer Bühnenshow vor dem Alten Rathaus auftreten.