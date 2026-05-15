Internationaler Museumstag in Niedersachsen und Bremen: Ein Fest der Kultur und Bildung

Zahlreiche Museen in Niedersachsen und Bremen laden am Pfingstsonntag zu einem vielfältigen Programm mit freien Eintrittspreisen, Workshops und Sonderführungen ein.

Der Pfingstsonntag steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Kultur und Bildung . In weiten Teilen von Niedersachsen und Bremen öffnen zahlreiche Museen ihre Türen für die Öffentlichkeit, um den Internationalen Museumstag gebührend zu feiern.

Dieser besondere Tag ist weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Ausstellungen; er ist ein Statement für die Bedeutung von Wissen und Teilhabe in einer modernen, demokratischen Gesellschaft. Unter der Schirmherrschaft von Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte wird betont, dass Museen essenzielle Orte des Lernens sind. Er wies darauf hin, dass Deutschland über mehr als 7000 Museen verfüge und damit eine breite Vielfalt besitze, die es unbedingt zu erhalten gilt.

Thomas Overdick, der Geschäftsführer des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen, unterstreicht, dass die Häuser bestrebt sind, Räume für den gesellschaftlichen Austausch zu schaffen und aktuelle Themen aufzugreifen, die die Menschen in ihrem Alltag bewegen. Museen werden hier als lebhafte Zentren dargestellt, in denen Wissen anschaulich, lehrreich und unterhaltsam vermittelt wird. Die Vielfalt der Angebote ist beeindruckend und reicht von handwerklichen Traditionen bis hin zu hochspezialisierten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

In Leer beispielsweise erwartet die Besucher eine spannende Museumsrallye, bei der man auf den Spuren früherer Generationen wandelt. Hier stehen Themen wie die ostfriesische Wohnkultur, das alte Handwerk sowie der bedeutende Handel und die Schifffahrt im Vordergrund, um die regionale Geschichte greifbar zu machen. Wer es künstlerischer mag, kann sich in anderen Einrichtungen mit der Technik des Pflanzendrucks beschäftigen, was passend zur aktuellen Ausstellung von Akkela Dienstbier gestaltet wurde.

In Braunschweig bietet das Städtische Museum im Haus am Löwenwall eine faszinierende Reise durch die Musikgeschichte an. Unter dem Motto Zupfen, Streichen und in die Tasten greifen werden Instrumente vom 16. bis zum 19. Jahrhundert präsentiert, wobei besonders die regionale Klavierbautradition des Braunschweiger Landes hervorgehoben wird. Ein weiteres Highlight ist die Grube Samson in Sankt Andreasberg, eines der bedeutendsten Montandenkmäler Europas.

Dieser Ort, der einst eine der tiefsten Minen der Welt war und von 1521 bis 1910 vor allem Silbererze förderte, lässt die harte Arbeit der Bergleute spürbar werden. Ergänzt wird dieses Bild durch das Goslarer Museum, das sich den Heilpflanzen widmet. Dort verschmelzen historische Anwendungen und Mythen mit modernen naturwissenschaftlichen Fakten, während Besucher durch kleine Aufgaben die Welt der Kräuter entdecken und ihr Wissen erweitern. Der heutige Museumsbesuch ist längst nicht mehr nur ein stilles Betrachten von Exponaten hinter Glasvitrinen.

Die teilnehmenden Häuser zeigen am Internationalen Museumstag, wie zukunftsorientierte Museumsarbeit in der Praxis aussieht. Durch den gezielten Einsatz von Podcasts, interaktiven Mitmachaktionen und kulinarischen Museumsfesten wird die Schwelle zwischen der Institution und dem Besucher effektiv abgebaut. Viele Einrichtungen bieten an diesem Aktionstag freien oder stark ermäßigten Eintritt an, um möglichst vielen Menschen unabhängig von ihrer sozialen Lage den Zugang zur Kultur zu ermöglichen.

Dennoch ist es für Interessierte ratsam, sich vorab auf den Webseiten der jeweiligen Museen zu informieren, da einige Sonderprogramme eine vorherige Anmeldung oder ein spezielles Ticket erfordern. Der Deutsche Museumsbund und das International Council of Museums (ICOM) begleiten das Ereignis intensiv in den sozialen Medien. Unter Hashtags wie #MuseenEntdecken, #InternationalMuseumDay und #IMD2026 werden Einblicke in die vielfältigen Programme geteilt, um auch eine jüngere Zielgruppe für das kulturelle Erbe zu begeistern.

Insgesamt wird deutlich, dass Museen als lebendige Orte fungieren, die nicht nur die Vergangenheit bewahren, sondern aktiv die Zukunft mitgestalten, indem sie Bildung und Dialog fördern





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