Internationaler Rückgang der Friedensmissionen: Zahl der Einsatzkräfte sinkt dramatisch

Der jüngste Bericht des SIPRI zeigt, dass die Zahl der internationalen Einsatzkräfte in Friedensmissionen drastisch gesunken ist. Besonders betroffen sind die klassischen Blauhelmmissionen der Vereinten Nationen.

Die Zahl der internationalen Einsatzkräfte in Friedensmissionen ist drastisch gesunken. Das geht aus dem jüngsten Bericht des SIPRI hervor, wonach Ende 2025 weltweit nur noch 78.633 Soldaten, Polizisten und zivile Kräfte in Missionen der Vereinten Nationen und anderer Organisationen im Einsatz waren.

Das entspricht einem Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2016 hat sich die Zahl sogar nahezu halbiert. Damit sei der niedrigste Stand seit mindestens 25 Jahren erreicht worden, teilt SIPRI vor dem Internationalen Tag der UN-Friedenstruppen am 29. Mai mit.

Besonders betroffen sind demnach die klassischen Blauhelmmissionen der Vereinten Nationen. Als zentralen Grund nennen die Forscher massive Finanzierungsprobleme. So hätten den UN-Friedenseinsätzen im Juli 2025 rund zwei Milliarden US-Dollar gefehlt, was mehr als einem Drittel des vorgesehenen Budgets von 5,6 Milliarden Dollar für den Zeitraum 2024/25 entspricht. Deshalb hätten mehrere Missionen Personal abbauen müssen. Wichtige Geberstaaten hätten zugesagte Mittel verspätet oder nur teilweise überwiesen





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