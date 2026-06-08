Internationaler Strafgerichtshof: Chefankläger Khan nach sexuellen Übergriffen suspendiert - Staatengemeinschaft vor entscheidender Sondersitzung

Der IStGH suspendiert seinen Chefankläger Karim Khan nach Vorwürfen sexueller Übergriffe. Die Vertragsstaaten sollen in einer Sondersitzung über seine Amtsenthebung entscheiden. Der UN-Untersuchungsbericht bleibt unter Verschluss, während der Haftbefehl gegen Netanjahu den Gerichtshof bereits unter politischen Druck gesetzt hatte.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) befindet sich in einer tiefen Krise, nachdem sein Präsident, der Chefankläger Karim Khan , aufgrund schwerer Vorwürfe suspendiert wurde. Das Präsidium des Gerichtshofes in Den Haag gab bekannt, dass die endgültige Entscheidung über eine mögliche Amtsenthebung in der Hand der Vertragsstaaten liegt.

Diese sollen auf einer eigens einberufenen Sondersitzung so schnell wie möglich über das weitere Vorgehen beraten. Die Suspendierung Khans ist die unmittelbare Folge von Anschuldigungen einer ehemaligen engeren Mitarbeiterin, die ihm mehrfache sexuelle Übergriffe, Belästigung und Nötigung über einen längeren Zeitraum vorwarf. Ein unabhängiger Untersuchungsbericht einer Kommission der Vereinten Nationen, der bereits im Dezember 2025 fertiggestellt wurde, liegt zwar vor, ist jedoch bisher nicht veröffentlicht worden.

Auf Grundlage dieser UN-Untersuchung erstellten zudem drei Richter des IStGH ein internes Rechtsgutachten, das ebenfalls der Öffentlichkeit vorenthalten bleibt. Khan selbst hatte sein Amt bereits vor über einem Jahr ruhen lassen und angekündigt, erst zurückzukehren, wenn der Sachverhalt vollständig aufgeklärt sei; er bestreitet alle Vorwürfe entschieden.

Die affäre hat nicht nur massive interne Folgen für das weltweit wichtigste Gericht zur Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, sondern sie wirft auch ein Schlaglicht auf die prekäre politische Lage des IStGH. Der Haftbefehl, den Khan im Mai 2024 gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Verbrechen im Gaza-Konflikt beantragt hatte, hatte bereits zu erheblicher internationaler Spannung geführt.

Vor allem die USA, die dem IStGH nie beigetreten sind, reagierten damals mit deutlicher Kritik und kündigten Sanktionen gegen Mitarbeiter und Richter des Gerichtshofes an. Diese politische Instrumentalisierung und der nun öffentlich gewordene schwere Vorwurf gegen die oberste Strafverfolgungsinstanz des Gerichts schwächen seine Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit in einer ohnehin angespannten Zeit. Die Bedeutung der anstehenden Sondersitzung der 125 Vertragsstaaten kann daher kaum überschätzt werden.

Sie muss nicht nur über das Schicksal Karim Khans entscheiden, sondern steht auch symbolisch für die Frage, ob das Gericht sich von externem Druck und internen Skandalen erholen kann. Die Nichtveröffentlichung des UN-Berichts und des Richter-Gutachtens wird von Beobachtern als Versuch gewertet, den schlimmsten Imageschaden abzuwenden, untergräbt aber das Prinzip der Transparenz und behindert eine fundierte öffentliche Debatte.

Menschenrechtsorganisationen fordern eine lückenlose Aufklärung und betonen, dass die Opfer vonmassiver sexualisierter Gewalt im Amtsbereich des IStGH besonderes Vertrauen in die Integrität des Gerichts benötigen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Krise von Staaten wie Russland oder China instrumentalisiert werden könnte, um den gesamten multilaterialen Strafjustizmechanismus zu diskreditieren. Die Zukunft des IStGH als unabhängige Institution hängt nun maßgeblich davon ab, wie entschlossen und transparent die Staatengemeinschaft auf diese doppelte Herausforderung reagiert





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