Internationales Gipfel, Trump-Trikot-Skandal und KI-Reden: Themen der Woche bei Handelsblatt

Die stellvertretende Chefredakteurin des Handelsblatts, Martin Knobbe, und der Morning-Briefing-Autor Sven Prange geben einen Einblick in die politische Berichterstattung rund um internationale Gipfel. Ein weiterer Punkt ist der Moment, der in sozialen Netzwerken für Spott sorgte: Merz überreichte Trump ein Trikot mit der Nummer 47 für die 47. US-Präsidentschaft. Im Blick in die Community geht es um die Debatte über KI-geschriebene Reden und Gastbeiträge von Digitalminister Karsten Wildberger. Olga Scheer, EU-Korrespondentin des Handelsblatts, berichtet über Recherche in Brüssel, exklusive Informationen aus dem Machtzentrum Europas und die wachsenden Spannungen zwischen.

NEWS TEXT: und EU-Gipfel pendelt, geben Martin Knobbe, stellvertretender Chefredakteur beim Handelsblatt, und Morning-Briefing-Autor Sven Prange einen Einblick in die politische Berichterstattung rund um internationale Gipfel.

Außerdem geht es um einen Moment, der in sozialen Netzwerken für Spott sorgte: Merz überreichte Trump ein Trikot mit der Nummer 47 für die 47. US-Präsidentschaft.

"Wenn meine Kinder mich irgendwann fragen, was Fremdscham ist,zeige ich ihnen dieses Video", sagt Sven Prange. Im Blick in die Community geht es um die Debatte über KI-geschriebene Reden und Gastbeiträge von Digitalminister Karsten Wildberger. Viele Hörerinnen und Hörer sehenals hilfreiches Werkzeug – solange Verantwortung und Kontrolle beim Menschen bleiben. Andere fragen sich, ob Politik dadurch nicht noch unpersönlicher wird.

Im Thema der Woche berichtet Olga Scheer, EU-Korrespondentin des Handelsblatts, über Recherche in Brüssel, exklusive Informationen aus dem Machtzentrum Europas und die wachsenden Spannungen zwische





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