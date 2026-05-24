Internationales Karneval der Kulturen in Berlin

Das Karneval der Kulturen ist ein jährlich stattfindendes Straßenfest, das über alle Straßen in Kreuzberg und Neukölln führt.

Mehr als 60 Gruppen aus aller Welt ziehen am Mittag beim Karneval der Kulturen durch Friedrichshain . Es dürfte voll werden – die Veranstalter wenden sich daher mit einem Appell an die Besucher. bei dem Karneval der Kulturen in Berlin , der heute Mittag in Friedrichshain beginnt, präsentieren mehr als 60 internationale Gruppen ab 13.30 Uhr Tanz , Musik und Kostüme aus aller Welt.

Viele Zehntausend Besucher werden erwartet. Die Veranstalter appellierten an die Menschen, sich verantwortungsvoll zu verhalten und Toiletten zu benutzen.

Zudem baten sie, den abgesperrten Grünstreifen auf der Frankfurter Allee nicht zu betreten und zu zertrampeln. Die traditionelle Strecke der früheren Jahre durch Kreuzberg ist seit dem vergangenen Jahr wegen einer Baustelle in Kreuzberg gesperrt





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