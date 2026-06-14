Die israelische Armee räumt Tunnel unterhalb des Beaufort-Rückens im Süden des Libanons ab, nachdem die Hisbollah einen unterirdischen Komplex errichtet hatte. Iranische Proteste gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA und die Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus. Britischer Premierminister Keir Starmer betont, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen 'dauerhaften und nachhaltigen Frieden' gewährleisten solle. Ein US-Regierungsvertreter sieht das kommende Abkommen mit dem Iran als sehr gut und betont die Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus. Iranische Nachrichtenagenturen berichten von optimistischen Tönen aus dem zentralen Vermittlerland Pakistan.

Die israelische Armee räumt weiterhin Tunnel unterhalb des Beaufort-Rückens im Süden des Libanons ab, nachdem die Hisbollah einen unterirdischen Komplex errichtet hatte, um Notfälle zu planen, nachdem sie die Burg Beaufort durch israelische Anti-Terror-Operationen verloren hatte.

Das Tunnelsystem wurde finanziert vom Iran und sollte Hunderten Kämpfern Schutz bieten. Gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstrieren in Iran Dutzende Menschen, die vor einem Büro des Außenministeriums Proteste veranstalten und den Außenminister Abbas Araghtschi beschuldigen. Israels ehemaliger Generalkonsul in Los Angeles, Yaki Dayan, sieht Trumps Drängen auf ein Abkommen mit dem Iran als einen Richtungswechsel in Washington und besorgt. Britischer Premierminister Keir Starmer betont, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen 'dauerhaften und nachhaltigen Frieden' gewährleisten solle.

Ein US-Regierungsvertreter sieht das kommende Abkommen mit dem Iran als sehr gut und betont die Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus. Iranische Nachrichtenagenturen berichten von optimistischen Tönen aus dem zentralen Vermittlerland Pakistan. Die Kriegsparteien, jedoch, kommen mit widersprüchlichen Aussagen und streiten über zentrale Punkte eines Abkommens





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israelische Armee Tunnel Hisbollah Iran Friedensvereinbarung USA Iranische Proteste Keir Starmer Minenräumung Straße Von Hormus Pakistan Optimistische Töne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Die Zahl der mit LNG beladenen Schiffe, die die Straße von Hormus verlassen, steigtDie USA und der Iran verkünden, nah vor einer Einigung zu stehen. Drei weitere LNG-Schiffe schaffen die Durchfahrt durch die blockierte Wasserstraße.

Read more »

USA und Iran vor Friedensabkommen: Pakistan vermittelt - Wiedereröffnung der Straße von Hormus geplantDie USA und Iran stehen offenbar kurz vor einem vorläufigen Friedensabkommen, das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Pakistan als Vermittler spricht von einem endgültigen Text, während widersprüchliche Angaben noch Unsicherheit auslösen.

Read more »

US-Prävention: Mehrere iranische Drohnen in Hormus-Meerenge abgeschossenDie US-Streitkräfte haben mehrere Drohnen des Iran abgefangen, die Handelsschiffe in der Straße von Hormus bedrohten, wie das US-Regionalkommando Centcom verkündete. Trotz anhaltender Spannungen bleibt die Seewegöffnung erhalten. Beide Seiten haben in den letzten Wochen Luft- und Seeschläge ausgetauscht, auch bei Waffenruhe. Das Geschehen zeigt die Gefahr auf einem kritischen Transportschlitz zwischen Persischer Golf und Golf von Oman.

Read more »

US-Militär schießt iranische Drohnen über Hormus abTrotz eines beinahe unterschriftsreifen Abkommens zwischen den USA und dem Iran gehen die Angriffe weiter. Das US-Militär meldet den Abschuss von iranischen Drohnen, die Handelsschiffe in der Straße von Hormus angreifen wollten. US-Präsident Trump ruft Teheran auf, zur Vernunft zu kommen.

Read more »