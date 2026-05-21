Internationales Presse-Reaktionen auf den Sieg der Engländer in der Europa-League-Finale

Die internationale Presse kommentiert den Sieg der Engländer in der Europa-League-Finale und spricht über die Tore von Youri Tielemans und Emiliano Buendia sowie den Trainer Unai Emery.

NEWS TEXT: -Finale am Mittwochabend in Istanbul 0:3 gegen Aston Villa ( Tore : Tielemans/41. , Buendia/45. +3, Rogers/58. ).

So reagiert die internationale Presse auf den Sieg der Engländer. Die englische "The Sun": "Es erfordert schon eine gehörige Portion Mut, einen Wettbewerb um das Tor der Saison in einem europäischen Finale auszutragen. Doch Youri Tielemans und Emiliano Buendia ließen sich von der Bühne nicht beirren und lieferten zwei atemberaubende Tore ab, die Aston Villa Geschichte schrieben.

" "Daily Mail": "Villa ist zurück. Herausragende Treffer von Youri Tielemans und Buendia innerhalb von sieben Minuten nach dem Ende der ersten Halbzeit reichten aus, um Freiburg zu bezwingen und Trainer Unai Emery den fünften Europa-League-Titel zu sichern.

" "BBC": "Das übermächtige Aston Villa besiegte Freiburg und gewann damit die Europa League, wodurch eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel beendet wurde. " Die italienische "Gazzetta dello Sport": "Der Pokalkönig hat wieder zugeschlagen. Unai Emerys Aston Villa sicherte sich den Europa-League-Titel mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Freiburg im Finale von Istanbul. Für den Trainer, der den Verein aus Birmingham wieder an die Weltspitze geführt hat, war es der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb.

" Die spanische "Mundo Deportivo": "Der baskische Trainer, ein Europa-League-König, führte Aston Villa nach 30 Jahren zum ersten Titelgewinn, nachdem er Freiburg mit atemberaubenden Toren von Tielemans, Buendía und Rogers deklassiert hatte. " Die französische "L’Equipe": "Aston Villa deklassiert Freiburg und beschert Unai Emery seinen fünften Europa-League-Titel.





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