FC Bayern München AG ist wegen des Umgangs mit Jamal Musiala in der Kritik. Aufsichtsrat Hoeneß und Rummenigge stehen Sportvorstand Eberl vorwurfsvoll gegenüber.

Der Kapitän des FC Bayern München hat die öffentliche Debatte um die neurologische Erkrankung von Jamal Musiala scharf verurteilt. Er bezeichnete die Äußerungen der Vereinsführung als absoluten No-Go, das nicht dem Image des Traditionsvereins entspricht. Die Diskussion wurde durch Statements von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen ausgelöst, die zweifeln, ob der Spieler jemals wieder sein altes Niveau erreicht.

Gehaltsskandal schockiert Fans und Öffentlichkeit

Die Kritik an der Vereinsführung ist groß, da die Vorstandsmitglieder öffentlich infrage stellten, ob Musiala auf sein Gehalt verzichten sollte. Der 23 Jahre alte Nationalspieler soll inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Diese transparente Art des Umgangs mit der gesundheitlichen Situation hat Fans und Beobachter gleichermaßen schockiert und den Eindruck erweckt, dass es den Verantwortlichen primär um finanzielle Interessen geht.

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Interne Konflikte zwischen Aufsichtsrat und Sportvorstand

Hinter den Kulissen herrscht seit mehr als zwei Jahren ein alter Machtkampf um die Deutungshoheit. Sportvorstand Max Eberl hat sich von Beginn an eindeutig hinter den Spieler gestellt und versicherte volle Unterstützung. Im Gegensatz dazu wirft ihm Uli Hoeneß sechs Monate Inaktivität in der Causa vor. Hoeneß äußerte sich in der Aufsichtsratssitzung am Montag lautstark und forderte eine härtere Gangart gegenüber dem Spieler und seiner Agentur.

Kritik an Eberls Personal- und Vertragspolitik

Max Eberl sah sich in München seit seinem Amtsantritt im März 2024 zahlreichen Herausforderungen gegenübergestellt. Bei der Trainersuche präsentierte er sich unglücklich, doch sein schärfster Kritiker bleibt Karl-Heinz Rummenigge. Dieser zeigte mit seinem Finger stets in Richtung des Sportvorstands, was die Spannungen weiter verschärfte. Rummenigge gilt als derjenige, der die finanziellen Risiken am deutlichsten benennt.

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Kontraktverlängerungen als finanzielle Grenzüberschreitung

Alphonso Davies unterschrieb im Februar 2025 einen neuen Kontrakt mit einem kolportierten Jahresgehalt von 15 Millionen Euro. Kurz darauf folgte die Verlängerung von Jamal Musiala. Max Eberl ging dabei an die finanzielle Schmerzgrenze, um ein Signal an die europäische Konkurrenz zu setzen. Trotz zustimmender Aufsichtsratsmitglieder warnen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vor einer Explosion des Gehaltsgefüges.

Vertrauensverlust und Eskalation der Lage

Die Situation eskalierte weiter, da sich die Alten Herren unzureichend informiert fühlten. Über eine erneute Abwesenheit Musialas am Montag der Aufsichtsratssitzung erfuhren sie erst im Laufe der Woche. Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung betonte, dass diese Diskrepanz die Lage weiter verschärft. Max Eberl bleibt überzeugt, dass der Spieler durch die Bewältigung dieser Krise sogar stärker zurückkehren wird.