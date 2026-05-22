Interne Zerreißprobe in der Republikanischen Partei: Trump unter Druck

Schwere Vorwürfe und interne Streitigkeiten erschüttern die Republikaner, nachdem das Justizministerium Steuerprüfungen gegen Trump gestoppt hat und ein Milliardenfonds für Kapitol-Stürmer geplant wurde.

Die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten ist derzeit von einer beispiellosen Dynamik geprägt, wobei US-Präsident Donald Trump nun ausgerechnet aus den eigenen Reihen seiner Partei, den Republikaner n, einen ungewöhnlich scharfen Gegenwind erfährt.

In den Korridoren von Washington D.C. herrscht eine Atmosphäre der Anspannung, da zwei hochbrisante Entwicklungen die politische Stabilität des konservativen Lagers ernsthaft zu erschüttern drohen. Den Kern des Konflikts bildet die jüngste Entscheidung des Justizministeriums, die die Steuerbehörden der USA dazu verpflichtet hat, sämtliche laufenden Prüfungen gegen den US-Präsidenten sowie gegen Mitglieder seiner Familie mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Diese Anordnung wird von Kritikern als beispielloser Eingriff in die Unabhängigkeit der Finanzbehörden gewertet und wirft schwerwiegende Fragen über die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichbehandlung aller US-Bürger vor dem Gesetz auf. Parallel zu diesem juristischen Streitpunkt sorgt ein weiterer Vorschlag für massive Unruhe innerhalb des Kongresses: Die Einrichtung eines umstrittenen Fonds in einer astronomischen Höhe von 1,8 Milliarden Dollar.

Dieser Fonds soll unter anderem dazu dienen, Personen finanziell zu entschädigen oder zu unterstützen, die am berüchtigten Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Die Vorstellung, dass Steuergelder in dieser Größenordnung an Individuen fließen könnten, die an einem gewaltsamen Angriff auf das Zentrum der amerikanischen Demokratie beteiligt waren, löst selbst bei vielen glühenden Trump-Anhängern im Parlament tiefe Bedenken aus.

Der republikanische Abgeordnete Brian Fitzpatrick aus Pennsylvania hat sich in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN bereits sehr deutlich positioniert und erklärt, dass er es zu 100 Prozent verhindern wolle, dass dieser Fonds realisiert wird, da dies ein gefährliches Signal an die Öffentlichkeit senden würde. Die Situation eskalierte am vergangenen Donnerstag, als Blanche den US-Kongress besuchte, um Gespräche mit jenen Republikanern zu führen, die diese Vorhaben offen in Frage stellen.

Berichten der New York Times zufolge entwickelte sich dieses Treffen schnell zu einer chaotischen Auseinandersetzung. Blanche soll einen sogenannten zweistündigen Wutausbruch erlebt haben, während Dutzende republikanische Senatoren ihm ihren massiven Ärger und ihre tiefgreifende Besorgnis über die aktuellen Justiz-Deals direkt ins Gesicht sagten. Es war ein seltener Moment der Offenheit, in dem die internen Risse der Partei sichtbar wurden und deutlich wurde, dass die Loyalität gegenüber Trump nicht mehr bedingungslos ist, wenn es um die Integrität staatlicher Institutionen geht.

Die Konsequenzen dieses internen Zwists sind bereits spürbar und haben weitreichende Auswirkungen auf die legislative Agenda der Republikaner. Die Wut innerhalb der Fraktion war am Ende so groß, dass die Parteiführung gezwungen war, die geplanten Abstimmungen über ein zentrales Gesetzesvorhaben der Partei abzusagen. Dabei handelt es sich um ein gewaltiges Paket zur Eindämmung der Einwanderung mit einem Volumen von 72 Milliarden Dollar, das eigentlich eine Priorität der konservativen Agenda darstellte.

Dass ein so wichtiges Gesetz aufgrund interner Streitigkeiten über Justiz-Privilegien für den Präsidenten geopfert wurde, zeigt die Schwere der aktuellen Krise innerhalb der GOP. Die Unfähigkeit, sich auf grundlegende politische Ziele zu einigen, solange die Kontroversen um die Person Trumps den Diskurs dominieren, schwächt die Position der Republikaner gegenüber den Demokraten erheblich. Auch aus wissenschaftlicher Sicht wird die aktuelle Lage als kritisch eingestuft.

Der renommierte Politologe Professor Matthew A. Baum von der John F. Kennedy School of Government an der Harvard University analysierte die Situation in einem Gespräch mit BILD. Er betonte, dass man mit Fug und Recht behaupten könne, dass nicht nur bei den Demokraten eine größte Empörung über die Vorgänge herrsche, sondern dass auch innerhalb des republikanischen Flügels im Kongress eine deutliche und wachsende Skepsis gegenüber den Machenschaften des Justizministeriums und den geplanten Entschädigungszahlungen spürbar sei.

Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt, an dem die institutionellen Bedenken einiger Republikaner beginnen, das persönliche Bündnis mit Trump zu überwiegen, was die zukünftige politische Strategie des Präsidenten massiv beeinflussen könnte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Republikaner US-Kongress Justizministerium Kapitol-Sturm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nervenkrieg an den Rohstoffmärkten: Steuert der Ölmarkt kommende Woche auf eine Zerreißprobe zu?Geopolitische Spannungen und Verzögerungen an der Straße von Hormus sorgen derzeit für Nervosität an den Rohölmärkten. Analysten warnen vor drastischen Folgen.

Read more »

US-Republikaner: Trump-Kritiker Massie unterliegt bei Kongress-VorwahlUS-Präsident Donald Trump drängt Widersacher zunehmend aus der Republikanischen Partei: Der bekannte Trump-Kritiker Thomas Massie scheiterte mit dem Plan, bei

Read more »

Angriff auf GitHub über kompromittiertes Gerät: Hacker stehlen 3.800 interne RepositoriesDie Hackergruppe Team-PCP hat sich Zugriff auf tausende interne GitHub-Repositories verschafft und versteigert die erbeuteten Daten jetzt. Einfallstor für den Cyberangriff soll ein kompromittiertes Mitarbeiter-Gerät

Read more »

US-Präsident Trump und Raúl Castro: Trump-Rechtsteam und Justizministerium vereinbaren EinigungUS-Präsident Donald Trump und sein Rechtsteam haben eine Vereinbarung mit dem Justizministerium getroffen, die unter anderem die dauerhafte Einstellung von Steueransprüchen gegen Trump, seine Familie und seine Geschäftspartner vorsieht. Trump hat angekündigt, seine aktuellen Steuererklärungen zu veröffentlichen, nachdem er seine Klage gegen die IRS wegen des Lecks seiner Steuererklärungen zurückgezogen hatte.

Read more »