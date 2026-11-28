Mitarbeiter der ITV äußern Empörung, da der Sender angeblich Tabus bezüglich der Familie und kontroverser Vorwürfe gegen Harry akzeptiert hat, was als Eingriff in die journalistische Unabhängigkeit gewertet wird.

plauderte. Statt ernster Gespräche standen unter anderem gemeinsames Kuchenbacken und ein Whiskyshot auf dem Programm. Doch die ungezwungene Atmosphäre vor laufenden Kameras soll einen brisanten Hintergrund haben.

Laut JournalistBestimmte Fragen zu seiner Familie und weiteren kontroversen Angelegenheiten seien angeblich tabu gewesen. ITV soll sich auf diese Einschränkungen eingelassen haben. Innerhalb des Senders habe diese Entscheidung allerdings erhebliche Kritik ausgelöst. Einige Beschäftigte sollen darin einen Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit sehen.

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"ITV stimmte dem zu, und die Mitarbeiter sind empört. Seit wann darf ein Gast entscheiden, was ein Journalist fragen darf?