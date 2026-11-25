Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordern Verbände, die Opferzahl steige. In Berlin und Brandenburg fehlen Schutzplätze, während Täterarbeit als Schlüssel zur Prävention gefordert wird.

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen steht im Zeichen einer verschärften Debatte um Prävention und Opferschutz. Organisationen und politische Akteure in Berlin und Brandenburg weisen eindringlich auf die Notwendigkeit ausgebauter Hilfsstrukturen hin. Dabei rücken nicht nur Schutzangebote für Betroffene, sondern insbesondere die Arbeit mit Tätern in den Fokus der öffentlichen Diskussion.

Statistik und Lage in Berlin und Brandenburg

Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Problematik. Laut Kriminalstatistik waren im Jahr 2025 in Berlin mehr als 20.000 Menschen von häuslicher Gewalt betroffen. Dies entspricht einem Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Opfern handelte sich zu 70 Prozent um Frauen, während 63 Prozent der Täter männlich waren. In Brandenburg registrierte die Statistik im selben Zeitraum genau 6.434 Fälle häuslicher Gewalt. Davon waren 4.712 Frauen betroffen. Die Kapazitäten der bestehenden Schutzeinrichtungen reichen jedoch oft nicht aus, um jeden Hilferuf sofort zu beantworten.

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Anforderungen an die Täterarbeit und Prävention

Maya Winter vom Bündnis Keine* Mehr betont, dass es keinen Punkt im Kampf gegen Gewalt gibt, der dringender wäre als ein anderer. Sie fordert, dass das Problem institutionell angegangen werden muss. Individuen müssten sich mit ihrer Verantwortung auseinandersetzen. Präventionsprojekte seien sehr wichtig, doch existierten viel zu wenige Plätze selbst für Täter, die vom Gericht zu therapeutischen Projekten verurteilt wurden. Es handele sich um eine Frage der politischen Priorisierung. Einzelfälle könnten nicht behauptet werden, da die Dunkelziffer hoch sei und viele Fälle nicht angezeigt würden.

Kritik an fehlenden Plätzen und Wartelisten

Anja Günther von der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen kritisiert scharf, dass Brandenburger Frauenhäuser im Berichtszeitraum 739 schutzsuchende Frauen abweisen mussten. Sie erklärte, dass hinter jeder Zahl ein Mensch stehe, dessen Sicherheit und Selbstbestimmung verletzt wurden. Das dürfe einfach nicht passieren. Samira Ciyow, die bei der Volkssolidarität ein Beratungsprojekt für Männer leitet, fügt hinzu, dass weder Eifersucht noch Wut eine Entschuldigung seien. Männer sollen lernen, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen und Konflikte ohne Gewalt zu bewältigen.

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Politische Initiativen und Kampagnen

Die Senatsverwaltung für Antidiskriminierung startete kürzlich die stadtweite Kampagne #BrichDasSchweigen. Diese soll insbesondere Männern helfen, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen und sie zu verhindern. Die Frauenrechtsorganisation terre des femmes protestierte am Morgen gegen sexualisierte Gewalt und chemische Unterwerfung durch K.O.-Tropfen. Sie forderte eine vertrauliche Spurensicherung, toxikologische Untersuchungen, eine Verlängerung der Verjährungsfrist auf mindestens 20 Jahre und die Verankerung des Prinzips Nur Ja heißt Ja im deutschen Sexualstrafrecht.

Ausbau der Infrastruktur und politische Reaktionen

Berlin verfügt aktuell über 431 Familienplätze mit 946 Betten in Frauenhäusern, Schutz- und Zufluchtswohnungen. Allein in diesem Jahr wurden drei neue Frauenhäuser eröffnet. In Brandenburg gibt es zudem Beratungsstellen und Schutzwohnungen, jedoch reicht das Angebot laut Kritikern nicht aus. Das Gewalthilfegesetz sieht vor, dass Frauen ab dem Jahr 2032 einen gesetzlichen Anspruch auf Schutz und Beratung haben. Die Brandenburger Linke fordert den Ausbau des Hilfenetzes schon jetzt und eine verlässliche Finanzierung. Sibylle Wallat-Schwarz von der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen sagt, wer heute fliehe, brauche heute einen sicheren Ort und keinen Platz auf einer Warteliste. Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hisste die Anti-Gewalt-Flagge vor dem Roten Rathaus und betonte, Gewalt gegen Frauen sei ein Männerproblem. In Brandenburg wurden unter anderem von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Gesundheitsminister René Wilke (SPD) gemeinsam mit Vertreterinnen des Frauenpolitischen Rates und der brandenburgischen Frauenhäuser die UN-Women-Fahne gehisst. Die Brandenburger Polizei stellte zudem die Plakataktion Gewalt endet hier vor, welche das internationale Handzeichen für Hilfe bei häuslicher Gewalt zeigt.