Die Internetwache der Berliner Polizei ist trotz technischer Störung nicht erreichbar. Bürger können vorübergehend keine Anzeigen online erstatten. Details zum Ausfall.

Die Internetwache der Berliner Polizei ist aufgrund einer erheblichen technischen Störung auch am Sonntag weiterhin nicht nutzbar. Bürgerinnen und Bürger können infolge dieses Ausfalls vorübergehend keine Strafanzeigen online einreichen, keine Hinweise an die Behörden übermitteln oder politische Versammlungen auf dem digitalen Weg anmelden lassen.

Ursache der Störung und technische Maßnahmen

Wie Nachrichtenagenturen berichteten, liegt der Ausfall an einer Sicherheitslücke in der technischen Grundlage der Website. Um präventiv weitere Schäden oder unbefugte Zugriffe zu verhindern, wurde die Seite vorsorglich komplett vom Netz genommen. Die unmittelbare Konsequenz daraus ist, dass zunächst entsprechende Software-Updates eingespielt werden müssen, um die Integrität des Systems wiederherzustellen.

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Die Berliner Polizei bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel die Existenz dieser spezifischen Sicherheitslücke nicht offiziell. Ein Sprecher der Polizei erklärte vielmehr, dass lediglich ein technisches Problem vorliege, das von einer Fachdienststelle bearbeitet werde. Es sei bekannt, dass die Internetwache aus diesen rein technischen Gründen abgeschaltet werden musste, ohne weitere Details zur Art der Schwachstelle preiszugeben.

Zeitplan zur Wiederherstellung und Kommunikation

Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, wann der Online-Dienst der Polizei wieder vollumfänglich funktionieren wird. Die Behörde kommunizierte über ihren WhatsApp-Kanal am Sonnabend bereits über den Ausfall und bat die Öffentlichkeit um Geduld. Auf ihren Informationsplattformen heißt es, dass mit Hochdruck an der schnellen Wiederverfügbarkeit gearbeitet werde. Bis zur vollständigen Behebung des Problems bitten die Verantwortlichen um Verständnis für die eingeschränkten digitalen Services.

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Historischer Kontext und frühere Ausfälle

Die aktuellen Probleme erinnern an ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit. Damals war eine weltweite Sicherheitslücke in der weitverbreiteten Programmiersprache PHP entdeckt worden, die zahlreiche Webseiten weltweit betraf. Auch in Berlin und Brandenburg schalteten Behörden und Einrichtungen damals ihre Seiten vorsorglich ab oder drosselten den Betrieb, wozu ebenfalls die Internetwache der Berliner Polizei gehörte. Im Oktober war die Internetwache bereits einmal ausgefallen, damals jedoch aus einem anderen Grund: Ein Problem mit einem zentralen Computersystem der Berliner Polizei hatte zu Störungen geführt. Laut damaligen Angaben war nicht die gesamte Technik betroffen, sondern nur Teile davon.

Alternative Wege für Bürger und Notfälle

Trotz des anhaltenden Ausfalls der digitalen Dienste müssen sich Bürgerinnen und Bürger in Notfällen weiterhin über den klassischen Notruf 110 an die Polizei wenden. Für sprech- und hörgeschädigte Menschen stehen alternative Kommunikationswege bereit. Diese können ein Fax an die Nummer 110 senden oder die Nora-App nutzen, um Hilfe anzufordern. Zudem bleibt die Möglichkeit bestehen, Anzeigen persönlich auf jedem beliebigen Polizeiabschnitt zu erstatten.

Für Bürger, die einen Überblick über die zuständigen Dienststellen samt deren aktueller Erreichbarkeit benötigen, empfiehlt sich der Blick in die offizielle Kommunikation der Polizei. Die technischen Probleme beeinträchtigen zwar die Online-Interaktion, die grundsätzliche Erreichbarkeit der Behörde über traditionelle Kanäle ist jedoch sichergestellt. Die Experten arbeiten daran, die Internetwache schnellstmöglich wieder in einen stabilen und sicheren Zustand zu versetzen.