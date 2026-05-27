Intervallfasten und Training: Studie zeigt Fettverlust ohne Muskelabbau

Eine Metaanalyse US-amerikanischer Forscher untersucht die Kombination von Intervallfasten und Sport. Die Ergebnisse deuten auf einen moderaten Fettverlust hin, während die Muskelmasse erhalten bleibt. Allerdings sind die Studien kurz und die Datenlage begrenzt.

Intervallfasten wird oft als effektives Mittel zum Abnehmen gepriesen. Doch wie wirkt es sich auf den Muskelaufbau oder den Muskelerhalt aus? Eine neue Untersuchung aus den USA ist dieser Frage nachgegangen.

Forscher der University of Mississippi und der Texas Tech University haben 15 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 338 gesunden, regelmäßig trainierenden Erwachsenen analysiert. Die meisten Teilnehmer verwendeten die 16:8-Methode, bei der 16 Stunden gefastet und in einem 8-stündigen Fenster gegessen wird. Berücksichtigt wurden nur Studien, die Intervallfasten mit einer kombinierten Trainingsintervention verglichen. Vier Studien setzten auf Ausdauertraining, sechs auf Krafttraining und fünf auf eine Mischung aus beiden.

Die Untersuchungen wurden zwischen 2016 und 2023 veröffentlicht, vorwiegend in den USA durchgeführt. Die Interventionsdauer betrug in den meisten Fällen vier bis acht Wochen, lediglich eine Studie erstreckte sich über zwölf Wochen. Das Training fand innerhalb des Essensfensters statt, typischerweise zwischen 12 und 20 Uhr. Die Kontrollgruppen absolvierten ebenfalls Sport, aßen aber ohne strukturierte Fastenperioden.

Die zentrale Erkenntnis: Personen, die trainierten und gleichzeitig fasteten, verloren im Durchschnitt 1,3 Kilogramm mehr Fettmasse als die Vergleichsgruppe, die nur Sport trieb. Der Körperfettanteil sank um etwa 1,3 Prozent. Signifikante Verluste der Muskelmasse wurden nicht beobachtet. Mit anderen Worten: Der Fettanteil reduzierte sich, während die Muskulatur erhalten blieb - zumindest im Vergleich zur Gruppe ohne zeitliche Essensbegrenzung.

Die Analyse ergab, dass Alter, Trainingsart, Interventionsdauer oder die Kalorienaufnahme die Effekte nicht eindeutig erklären konnten. Zudem war die Streuung der Ergebnisse hoch, was die Aussagekraft mindert. Die Unterschiede zwischen den Gruppen waren insgesamt moderat. Da die meisten Studien nur wenige Wochen andauerten, lassen sich keine verlässlichen Langzeiteffekte ableiten.

Unklar ist auch, welche physiologischen Mechanismen den beobachteten Veränderungen zugrunde liegen. Die Teilnehmer waren überwiegend gesunde, normalgewichtige Erwachsene. Menschen mit starkem Übergewicht oder chronischen Erkrankungen wurden kaum eingeschlossen, und Frauen waren unterrepräsentiert.

Zudem basierte die Erfassung der Ernährung auf Selbstangaben der Probanden, was mit methodischen Unsicherheiten behaftet ist. Die Forscher fordern daher weitere, umfassendere Studien, um die Effekte von Intervallfasten in Kombination mit Training besser zu verstehen, insbesondere für spezifische Populationen und über längere Zeiträume. Intervallfasten zeigt alsoPotential für eine verbesserte Körperkomposition, wenn es mit Training kombiniert wird. Die vorliegende Metaanalyse liefert Hinweise darauf, dass sich Fett reduzieren lässt, ohne Muskelmasse zu verlieren.

Allerdings sind die Effekte moderat und die Evidenz aufgrund kurzer Studienzeiten und methodischer Limitierungen noch begrenzt. Praktiker sollten daher vorsichtig interpretieren und individuelle Faktoren berücksichtigen. Für Sportler und gesundheitsbewusste Personen könnte die 16:8-Methode eine sinnvolle Ergänzung zum Training sein, um den Körperfettanteil zu senken. Doch um definitive Empfehlungen auszusprechen, bedarf es längerfristiger, diverser und gut kontrollierter Studien, die auch Ernährungsprotokolle und Trainingsvariationen genauer erfassen





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