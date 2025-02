Intervallfasten: Wundermittel oder Gefahr für die junge Generation?

Eine neue Studie des Helmholtz-Zentrums München zeigt, dass Intervallfasten zwar positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, aber bei jüngeren Menschen die Insulinproduktion beeinträchtigen und so das Risiko für Diabetes erhöhen kann.

Wie bei vielen angepriesenen Ernährungsformen kommen nach einem positiven Effekt innerhalb kurzer Zeit gleich zehn neue dazu. Intervallfasten ist als Diätform entsprechend beliebt und, so ehrlich muss man sein, deutlich besser als skurrile Ernährungstrends, wie sie in Modemagazinen immer noch beworben werden. 16:8, 5:2, 1:1, ja, bis zu einem gewissen Grad setzt Intervallfasten Zahlenverliebtheit voraus – und viel organisatorische Planung. Hinsichtlich Wirkung gilt es dabei als Wundermittel.

Es soll vor Typ-2-Diabetes schützen, Alterungsprozesse verlangsamen und den Stoffwechsel anregen. Doch die heilsamen Wirkungen, die das Intervallfasten verspricht, entfalten sich nicht bei allen. Für eine Altersgruppe birgt der Ernährungsstil sogar Gefahren. Während Intervallfasten nachweislich Blut- und Cholesterinspiegel positiv beeinflusst und die Abfallentsorgung der Zellen unterstützt, kann es bei jüngeren Menschen die Insulinproduktion verschlechtern.In einer Studie des Helmholtz-Zentrums München haben Wissenschaftler die Auswirkungen des Intervallfastens auf die Insulinproduktion an Mäusen unterschiedlicher Altersgruppen untersucht. Die Tiere wurden zehn Wochen lang zunächst zwei Tage lang normal, am dritten Tag erhielten sie nichts. Bei allen Gruppen gab es positive gesundheitliche Effekte. Allerdings verschlechterte sich die Insulinproduktion und damit auch der Blutzuckerspiegel bei den jüngeren Tieren. Es zeigte sich: Die Betazellen der Bauchspeicheldrüse arbeiteten bei den Tieren nur eingeschränkt. 'Das hat uns überrascht', schreibt einer der Autor:innen. Die verminderte Insulinausschüttung kann auf Dauer zu einer Diabetes-Erkrankung führen. Offenbar habe die Ernährungsweise die Entwicklung der Beta-Zellen gestört. In einer weiteren Untersuchung untersuchten die Forscher Gewebeproben von gesunden und an Diabetes erkrankten Menschen. Bei den letztgenannten waren die Betazellen ebenfalls unreif und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Auch bei der Genaktivität gab es Parallelen zwischen Mäusen und Menschen. Die Wissenschaftler:innen schließen daraus, dass auch menschliche Betazellen anfällig für Störungen ihrer Reifung sind, zum Beispiel durch Fasten. Nun wollen sie die molekularen Mechanismen weiter auf den Grund gehen. Die Studie dazu findest du hie





