Interview: Markus Fiedler spricht über den möglichen Wechsel Karls nach Stuttgart

Der ehemalige Trainer der VfB-U21 und des 1. FC Magdeburg spricht in einem Interview mit merkur.de über den möglichen Wechsel Karls nach Stuttgart. Er spricht über Karls Talent und seine Karriere, die beinahe anders verlaufen wäre, wenn er nach Stuttgart gewechselt wäre.

Der 18 Jahre alte Lennart Karl gilt als eines der größten Offensiv- Talent e im deutschen Fußball. In seiner ersten Profisaison beim VfB Stuttgart überzeugte er von Anfang an und schaffte direkt den Sprung in das WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft .

Markus Fiedler, ehemaliger Trainer der VfB-U21 und des 1. FC Magdeburg, spricht in einem Interview mit merkur.de über einen möglichen Wechsel Karls nach Stuttgart. Fiedler sagt: "Er ist ja nicht komplett in München ausgebildet, da wurden auch in Frankfurt schon wichtige Grundlagen gelegt. Sein Weg ist einmalig.

Wir hoffen ja alle, dass er so weitergeht – vielleicht schon in diesem Sommer bei der WM. Ich schaue ihm gerne zu, schon immer. Auch wenn ich ihn lieber selbst gehabt hätte: Mit einem Fuß war er nämlich schon in meinem U17-Team beim VfB.





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