Interview mit einem ehemaligen Jobcenter-Angestellten: "Die Wahrheit über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche"

Ein ehemaliger Jobcenter-Angestellter hat in einem Interview mit dem ZDF offen über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche gesprochen. Er kritisiert, dass 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, falsche Angaben machen und dass Paare sich zum Schein trennen, um Sozialbetrug zu begehen. Er sieht sich als Whistleblower und kritisiert, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll.

Sie sind 60 Jahre alt und arbeiten seit einer halben Ewigkeit im Jobcenter Bremen. Vom ZDF haben Sie sich kürzlich interviewen lassen. Da haben Sie einfach mal frei von der Leber weg erzählt, wie es im Jobcenter so zugeht und wie Sie die Dinge sehen. 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, würden falsche Angaben machen.

Ein beliebter Trick bestehe darin, dass Paare sich zum Schein trennen. Einer der Partner zieht angeblich in eine neue Wohnung, das Amt zahlt die Miete. In Wirklichkeit wird die neue Wohnung sofort untervermietet, schwarz, was sonst. Sozialbetrug auf Kosten der Allgemeinheit nervt Sie.

Leute wie Sie, die Missstände in ihrer Firma aufdecken, heißen "Whistleblower" und werden für ihren Mut oft gelobt. Das Jobcenter hat dann auch sofort und sehr entschlossen auf die Enthüllung des Wohnungstricks reagiert. Es hat Sie fristlos entlassen. Sie hätten "die Grenzen der Meinungsfreiheit" überschritten.

Aber das war doch gar keine Meinung. Es war die Schilderung eines Missstands. Eines der größten Probleme bei uns ist, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll. Jetzt gibt es also in Deutschland einen Arbeitslosen mehr, er heißt Göcken. Harald Martenstei





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