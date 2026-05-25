Interview with Paderborn's Sport-Chief: Transfer Philosophy, Success Coach Ralf Kettemann and Keeper Dennis Seimen

Paderborn's Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange discusses the club's transfer philosophy, the success of coach Ralf Kettemann and keeper Dennis Seimen, and the team's chances of securing the last Bundesliga spot for the season 2026/27.

Interview vor dem Relegation s-Rückspiel gegen Wolfsburg die Transferphilosophie , spricht über Erfolgstrainer Ralf Kettemann und Keeper Dennis Seimen . Nach dem torlosen Remis im Hinspiel in Wolfsburg dürfen sich die Ostwestfalen berechtigte Hoffnungen machen, den letzten freien Bundesliga-Platz für die Saison 2026/27 einzunehmen.

Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg, Montag, 25. Mai, ab 19:25 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream Vor diesem Endspiel um die mögliche Bundesliga-Rückkehr sprach Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange über das Erfolgsgeheimnis des Klubs, der mit verhältnismäßig kleinen Mitteln sehr erfolgreich arbeitet..





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