Paderborn's Sport Director Sebastian Lange discusses the club's transfer philosophy, the success of coach Ralf Kettemann, and goalkeeper Dennis Seimen. He also talks about the realistic chance of returning to the Bundesliga after six years.

Interview vor dem Relegation s-Rückspiel gegen Wolfsburg die Transfer philosophie, spricht über Erfolgstrainer Ralf Kettemann und Keeper Dennis Seimen. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel in Wolfsburg dürfen sich die Ostwestfalen berechtigte Hoffnungen machen, den letzten freien Bundesliga-Platz für die Saison 2026/27 einzunehmen.

Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg, Montag, 25. Mai, ab 19:25 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream Vor diesem Endspiel um die mögliche Bundesliga-Rückkehr sprach Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange über das Erfolgsgeheimnis des Klubs, der mit verhältnismäßig kleinen Mitteln sehr erfolgreich arbeitet.

"Die Stimmung ist sehr gut, weil wir ein Endspiel haben am Montag. Es ist schön für uns, da dabei zu sein. Die Ausgangslage ist durch das Hinspiel jetzt ja recht klar", sagte Lange, "es braucht einen Gewinner am Montag. Für uns ist es, auch wenn wir Außenseiter sind, eine tolle Ausgangslage.

" Damit besteht für Paderborn die durchaus realistische Chance, nach sechs Jahren den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen. In der Saison 2018/19 gelangt dem SCP unter Trainer Steffen Baumgart als Tabellenzweiter der direkte Aufstieg. Durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die Ostwestfalen bei der Kaderplanung eine sehr spezielle Orientierung.

"Wir besetzen da schon eine Nische, haben eine Mannschaft, in der sehr, sehr viel Potenzial steckt, verpflichten auch eher Spieler aus unteren Ligen und wollen sie an diesem Standort weiterentwickeln", erklärte Lange die Herangehensweise auf dem Transfermarkt. Nicht zuletzt deshalb kommt der aktuelle Erfolg selbst für den Paderborner Sport-Chef doch ein wenig überraschend.

"Planbar ist das in derMit dem bislang letzten Bundesliga-Aufstieg konnte sich Baumgart einen guten Namen machen, ist mittlerweile etablierter Bundesliga-Coach. Bis zum Sommer 2025 prägte dann Lukas Kwasniok den Klub, auch er wechselte im Anschluss in die Bundesliga zum "Wir sind vielleicht auch in der Trainerauswahl etwas mutiger als Andere", so Lange zur Herangehensweise bei den Übungsleitern. Im Sommer 2025 hat er mit Kwasniok-Nachfolger Ralf Kettemann erneut einen sehr guten Griff gelandet.

"Er ist sehr menschlich, hat einen tollen Umgang mit allen Spielern und Mitarbeitern. Er ist sehr nahbar und strahlt auch einfach Power aus. Er kommt einfach hier in Paderborn bei allen sehr gut an", gibt es Lob für den 39-Jährigen, der den SCP gleich im ersten Jahr in die Aufstiegs-Relegation coachte.ausgeliehene Torhüter Dennis Seimen.

"Über die ganze Saison spielt Dennis herausragend. Er hat wirklich das Potenzial fürs höchste Level", lobt Lange, früher selbst Keeper als Aktiver, den Schlussmann des Aufstiegs-Aspiranten. Seimen wird im Sommer 2026 unabhängig vom Relegations-Ausgang nach Stuttgart zurückkehren und soll laut Medienberichten dann beim VfB direkt zur neuen Nummer 1 werden. Damit wird er bei den Schwaben auf eine Bundesliga-Rückkehr hoffen





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