Prinzessin Kate spricht in der BBC-Doku „Heal“ über ihre Krebsdiagnose und den Austausch mit Betroffenen.

Prinzessin Kate gewährt intime Einblicke in ihr Seelenleben während ihrer Krebserkrankung. Sie trifft andere Betroffene und betont den Wert des Austauschs.

„Der Umgang mit Krebs oder einer anderen langwierigen Erkrankung ist ein einsamer Weg“, sagt die britische Prinzessin Kate mit ruhiger und bedachter Stimme. Umso wichtiger sei es, Herausforderungen wie diese nicht alleine zu bewältigen. Wie die Frau des Thronfolgers Prinz William mit ihrer Krebsdiagnose umging und welche Bedeutung der Austausch mit anderen Betroffenen für sie hat, zeigt Kate in der Dokumentation „Heal“, die am Sonntag bei der BBC ausgestrahlt wird.

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„Meine Krankheit hat mich mit so vielen anderen zusammengebracht, die ebenfalls ihren eigenen Weg gehen“, erzählt die Prinzessin in einem nun veröffentlichten Ausschnitt. Ihre Krankheit sei für sie inzwischen nicht mehr nur eine persönliche, sondern eine gemeinschaftliche Erfahrung. In dem Video ist zu sehen, wie sich Kate mit anderen Betroffenen in einem Pub trifft. Das machen zu können, bedeute ihr viel, meint sie sichtlich berührt.