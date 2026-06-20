Invasion of the deadly sea creature: The toxic sea bass in Greece

The toxic sea bass, also known as the sea scorpion or the sea scorpionfish, is causing panic among beachgoers in Greece. The fish, which is native to the Indian and Pacific Oceans, has been spotted along the coast of Attica, Lefkandi, and Eretria, leading to numerous incidents at beaches. The Greek Red Cross has issued warnings and first aid instructions for bites from this invasive fish.

In Griechenland breitet sich derzeit der giftige Kugelfisch aus. Er hat einen scharfen und kräftigen Kiefer und könnte so Badegästen schnell gefährlich werden. Das Griechische Rote Kreuz hat jetzt sogar Warnhinweise veröffentlicht.

Der Kugelfisch (Lagocephalus sceleratus) wurde zuletzt entlang der Küste Attikas, bei Lefkandi oder auch bei Eretria gesichtet und sorgt derzeit für Unruhe. Ursprünglich kommt der Hasenkopf-Kugelfisch aus dem Indischen und Pazifischen Ozean. In den vergangenen Jahren hat sich die hochgiftige Art aber zunehmend auch im östlichen Mittelmeergebiet verbreitet. Nachdem die aggressive Kugelfischart mehrfach für Zwischenfälle an Badestränden gesorgt hat, hat jetzt sogar das Rote Kreuz erstmals offizielle Warnhinweise sowie Erste-Hilfe-Anweisungen für Bisse der invasiven Fischart veröffentlicht.

Der Biss des Kugelfischs ist nicht giftig. Dafür ist der Kiefer so kräftig, dass er tiefe Fleischwunden verursachen kann. Es gibt sogar Berichte von Menschen, die nach einem Kugelfisch-Biss lebensgefährliche Hautreaktionen gezeigt haben. Das Griechische Rote Kreuz empfiehlt nach einem Biss des Kugelfischs, die Wunde sofort gründlich mit sauberem Wasser und Seife zu reinigen.

Antiseptika sollten zudem nur nach ärztlicher Anweisung verwendet werden. Mit sterilen Kompressen oder einem sauberen Tuch soll man dann anschließend Druck auf die Wunde ausüben und die betroffene Extremität hochlagern.

Außerdem wird empfohlen, in jedem Fall einen Arzt aufzusuchen, da tiefe Schnitte chirurgisch versorgt und der Tetanusschutz überprüft werden muss. Hält die Blutung an, soll zudem der Rettungsdienst alarmiert werden. Für Griechenland gilt die 116, die europäische Notrufnummer lautet 112. Kugelfische sind nur rund, wenn sie sich aufblasen.

Und das passiert wiederum nur als Abwehrreaktion gegen Fressfeinde. Ansonsten sind Kugelfische weniger kugelig, sondern eher länglich. So können sie wendig durchs Wasser gleiten





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