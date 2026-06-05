Invasive Hufeisennatter breitet sich auf den Balearen aus

Die nicht heimische Hufeisennatter vermehrt sich auf Mallorca, Ibiza und Formentera und gefährdet die heimischen Mauereidechsen. Die Regionalregierung reagiert mit Fallen und einem Erhaltungsprogramm.

Auf den Balearen breitet sich zunehmend die invasive Hufeisennatter aus, die ursprünglich nicht auf den Inseln heimisch ist. Die Schlangen werden mittlerweile regelmäßig auf Mallorca, Ibiza und Formentera gesichtet, oft in Strandnähe oder sogar im Meer.

Forscher gehen davon aus, dass die Art vor etwa zwanzig Jahren über Olivenbäume, die vom Festland importiert wurden, auf die Inseln gelangte. Auf Ibiza fanden die Tiere ideale Bedingungen vor, insbesondere aufgrund der zahlreichen Mauereidechsen, die die Nattern jedoch nicht als Fressfeinde erkannten. Dies hat zu einem starken Rückgang der Eidechsenpopulation geführt. Die Schlangen selbst breiten sich weiter aus, da sie auf Nahrungssuche sind und dabei auch ins Wasser gehen, in dem sie gut schwimmen können.

Die Hufeisennatter ist für Menschen nicht gefährlich, da sie nicht giftig ist und Kontakt normalerweise meidet. Bei Bedrohung kann sie jedoch beißen. Die Lage für die Mauereidechse ist jedoch dramatisch, da sie keine natürlichen Abwehrmechanismen gegen die invasive Art besitzt und ihr Bestand stark zurückgegangen ist. Die Regionalregierung der Balearen hat Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Schlangen zu stoppen.

Dazu zählen der Einsatz von mehr Fallen und eine intensified Überwachung der betroffenen Küstenabschnitte. Zusätzlich wurde ein Erhaltungsprogramm für die gefährdeten Mauereidechsen ins Leben gerufen, um ihre Population zu sichern und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren





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