Investitionsstrategie 2025: Herausforderungen und Chancen

Entdecken Sie in diesem exklusiven Webinar sieben zentrale Investment-Thesen für das kommende Jahr. André Stagge, Portfoliomanager mit über 2,5 Mrd. Euro Vermögen, liefert wertvolle Impulse für eine krisenfeste und renditestarke Portfolio-Strategie.

Das Börsenjahr 2025 verspricht herausfordernd und gleichzeitig chancenreich zu werden. Inflation, Zinsentwicklung und geopolitische Veränderungen beeinflussen die Märkte stärker denn je. In diesem exklusiven Webinar heute um 18 Uhr werden sieben zentrale Investment-Thesen vorgestellt, die dabei helfen, die eigenen Anlagestrategien gezielt auf das kommende Jahr auszurichten.

Ob es um den Einfluss global steigender Schulden, neue Möglichkeiten im Anleihemarkt oder den US-Dollar als Investmentchance geht - die Teilnehmer erhalten von André Stagge wertvolle Impulse für eine krisenfeste und renditestarke Portfolio-Strategie. Welche Risiken könnten 2025 die größten Auswirkungen haben? Wie lassen sich Vermögenswerte effektiv schützen? Und welche Anlageklassen bieten das größte Potenzial? Das Webinar heute um 18 Uhr liefert fundierte Antworten auf diese Fragen und gibt Einblicke in die Strategien, mit denen sich Marktbewegungen optimal nutzen lassen. Neben konkreten Kapitalmarktthesen wird auch die politische Entwicklung des Jahres beleuchtet und deren Einfluss auf Aktienmärkte und Investitionsentscheidungen analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf praktischen Lösungsansätzen: Welche Anleihen sind jetzt sinnvoll? Welche Vermögenswerte schützen am besten vor Inflation? Und welche Anlagestrategien bieten langfristige Stabilität in einem sich verändernden wirtschaftlichen Umfeld? Die Teilnehmer erhalten im Webinar heute um 18 Uhr eine strukturierte Orientierung für ihre Finanzentscheidungen und profitieren von fundierten Analysen, die das Börsenjahr 2025 greifbar und planbar machen. Diese Veranstaltung wird Ihnen präsentiert von WH Selfinvest. Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr! Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!





